Medeniyetler Korosu, Yargıtay heyeti için sahne aldı

Hatay'da dün düzenlenen Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılan Yargıtay mensupları, üç semavi din ve 6 farklı mezhepten kişilerin oluşturduğu Antakya Medeniyetler Korosu'nun seslendirdiği ilahi ve türküleri dinledi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve kentte dün düzenlenen Başkanlar Kurulu Toplantısına katılan yargıtay heyeti, bir otelde akşam yemeğinde buluştu.

Vali Doğan, burada yaptığı konuşmada, yargıtay heyetinin kente yaptığı ziyaret için teşekkür etti.

Yargıtay Başkanı Cirit ise her yıl düzenlenen toplantının bu yıl kadim şehir Hatay'da yapıldığını anımsattı.

İki gündür kentte çok güzel bir şekilde kendilerini ağırlayan başta Vali Doğan olmak üzere herkese teşekkürlerini ileten Cirit, "Burası bir kültür başkenti, tarihi çok eskiye dayanan bir şehir. Bugün kısa bir ziyaretle gördüğümüz gibi tarihin ilk 3 bin yıl öncesine kadar giden bir şehir. Ve bu kültür hazinemizi de zenginleştirmek suretiyle buradaki gezimizi yarın sabah sonlandırıyoruz. Bu vesileyle ilin tüm protokolüne teşekkür ediyoruz." dedi.

Yemeğin ardından Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı Yılmaz Özfırat'ın koordinesinde koro üyeleri, yargıtay heyeti için 3 semavi dinin ilahileri ile çeşitli halk şarkılarını seslendirdi.

