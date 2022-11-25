Media Markt çalışma saatleri nedir, hafta sonu kaça kadar açık? Media Markt saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Media Markt, ülkemizde ilk mağazasını 2007 senesinde açmış bir firmadır. Ülkemiz dışında 13 ülkede de hizmet sunar. Dünya genelinde binden fazla mağazaya ve altmış beş bini aşan personele sahiptir. Media Markt müşterilerine hem mağazalarından hem de online satış platformundan alışveriş yapma fırsatı sunar. Media Markt açılış ve kapanış saatleri Türkiye genelinde benzerdir. Media Markt saat kaçta kapanıyor?

Media Markt çalışma saatleri nedir?

Teknoloji mağazası olma özelliğini taşıyan Media Markt, sektörün önemli markaları arasında yer alır. Media Markt’ın İstanbul başta olmak üzere toplam 30 şehirde 88 mağazası vardır. Media Markt mesai saatleri içerisinde alışveriş ve müşteri desteği, teknik destek gibi alanlarda hizmet verir. Hem alışveriş merkezleri içerisinde yer alan mağazaları hem de alışveriş merkezleri dışında bulunan Media Markt açılış ve kapanış saatleri genellikle aynıdır.

Media Markt saat kaçta açılıyor?

Media Markt açılış saati sabah 10.00’dır ve Media Markt mağazalarında öğle molası yoktur. Mağaza çalışanları öğle tatilinde de kesintisiz bir şekilde müşterilerine hizmet vermeye devam eder. Media Markt açılış saati tüm şubelerde ve AVM içi çalışan şubelerde aynıdır. Size en yakın Media Markt mağazasını bulmak için online internet sitesinden konum araması yaparak Media Markt çalışma saatleri içerisinde en yakın şubeye gidebilirsiniz.

Media Markt saat kaçta kapanıyor?

"Media Markt kaça kadar açık?" sorusunun cevabı, AVM içinde ya da AVM dışında bulunan tüm şubelerde ve mağazalarda aynıdır. Media Markt kapanış saati 22.00’dır. Media Markt’ın mağazalarından alışveriş yapabileceğiniz gibi 7/24 online internet sitesinden de alışveriş yapabilirsiniz. Media Markt mesai saatleri hafta içi aşağıdaki gibidir:

Pazartesi günleri: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası

Salı günleri: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası

Çarşamba günleri: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası

Perşembe günleri: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası

Cuma günleri: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası

Media Markt hafta sonu açık mı?

Media Markt mağazalarının tamamı haftanın 7 günü de müşterilerine hizmet verir. Media Markt cumartesi pazar çalışma saatleri ise şu şekildedir:

Cumartesi: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası

Pazar: Sabah saat 10.00 ile gece saat 22.00 arası

Media Markt mesai saatleri bayram arife günleri başta olmak üzere Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ve diğer resmî tatil günlerinde de açıktır.

