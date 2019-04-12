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MediaMarkt doğum gününü fırsatlarla kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 11:27 | Son Güncelleme

MediaMarkt, 13-14 Nisan'da Adana, Gaziantep, Erzurum, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Mersin ve Şanlıurfa'daki doğum günü kutlamalarıyla yeni bir kampanyaya daha imza atacak

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, Türkiye’nin 8 farklı ilindeki doğum gününü teknolojiseverlere sunduğu özel bir kampanyayla kutlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, 13-14 Nisanda Adana, Gaziantep, Erzurum, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Mersin ve Şanlıurfa illerindeki doğum günü kutlamalarıyla yeni bir kampanyaya daha imza atacak.

Şirket, seçili mağazalarında cep telefonlarından tabletlere, süpürgelerden elektrikli mutfak ürünlerine, televizyonlardan aksesuarlara binlerce üründe indirim uygularken, beyaz eşyalarda ve küçük ev aletlerinde 4 al 3 öde fırsatı da sunacak.

MediaMarkt, büyük indirimler gerçekleştirdiği ürünlerinin yanı sıra 12 taksite varan ödeme seçenekleri de sunuyor.

Yeni bir yaşın getirdiği heyecanla teknolojiseverlere keyifli kampanyalar başlatan MediaMarkt’ın indirimle sunduğu ürünlerden bazıları şöyle:

"Samsung Galaxy J6 32 B 1.499 TL yerine 1.299 TL, Lenovo Ideapad 330 dizüstü bilgisayar 3.499 TL yerine 2.699 TL, HP 15-RA013NT 3QT54EA dizüstü bilgisayar 2.269 TL yerine 1.799 TL, JBL GO taşınabilir hoparlör 179 TL yerine 149 TL, Sony WH.CH500 BT Kulak üstü kulaklık 329 TL yerine 249 TL, Tefal İcone Çelik Tencere Seti + Çaydanlık Set 949 TL yerine 599 TL, Arzum AR3061, Çaycı 319 TL yerine 199 TL, LG SJ3 Soundbar 899 TL yerine 679 TL, Hometech 7 RT Tablet 379 TL yerine 249 TL, Rowenta ROW RO3755TA toz torbasız süpürge 849 TL yerine 599 TL, Sony KD55XF7077SAEP 55 inç 4K Smart TV 7.299 TL yerine 4.449 TL, Axen AX40DAB1705 Full HD Led Ekran 1.899 TL yerine 1.199 TL."

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