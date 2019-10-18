MediaMarkt, Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, Türkiye ve Türk tüketicisine sadece mağaza anlamında değil her anlamda yatırım yaptıklarını belirterek, "Önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye pazarı, Avrupa'nın en hızlı büyüyen pazarı olacak. Sektörümüzde 21 alt kategori var ve hepsinin büyüme lideriyiz. Bunu, yaptığımız yatırımlara borçluyuz." ifadelerini kullandı.

MediaMarkt açıklamasına göre, Türkiye'de son 43 aydır sektörün ve rakiplerinin üzerinde büyümesini sürdüren Avrupa'nın en önemli elektronik perakendecisi şirket, İzmir Hilltown AVM'de açılacak yeni mağazası ile Ege Bölgesin’de de hızla büyümeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarktSaturn Perakende Grubu İcra Kurulu üyeliği görevini de yürüten Gökyıldırım, Türkiye'nin, gösterdiği başarıyla, son 3 yıldır grubun en hızlı büyüyen operasyonu olması sonrası, 2019 başında MediaMarktSaturn'ün global seviyedeki Grup İcra Kurulu üyeliği ve "Doğu Bölgesi Operasyon Başkanlığı" görevine getirildiğini hatırlatarak, bu atamayla Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Polonya ve İsveç MediaMarkt şirketlerinin de sorumluluğunu üstlendiğini aktardı.