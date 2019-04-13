HABER

MediaMarkt yeni evleneceklere fırsatlar sunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 13:27 | Son Güncelleme

21 Nisan'a kadar sürecek kampanya boyunca tüm MediaMarkt mağazalarında "4 al 3 öde" kampanyası uygulanacak - Marka ve model fark etmeksizin tüm beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde geçerli olacak kampanya dahilinde çiftler, alacakları 4 üründen sadece 3’ünü ödeyecek

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, yeni evlenecek çiftlere çok özel bir kampanya sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışveriş sunan MediaMarkt, avantajlı fiyatlarına ek olarak yaşamlarında yeni bir başlangıç yapacak çiftler için hayata geçirdiği kampanyayla büyük bir fırsata daha imza atıyor.

MediaMarkt’ın 21 Nisan tarihine kadar sürdüreceği kampanya boyunca tüm MediaMarkt mağazalarında “4 al 3 öde” kampanyası geçerli olacak. Türkiye’nin en geniş ürün seçeneğine sahip elektronik mağazası MediaMarkt’ta tüketiciler, on binlerce ürün seçeneği arasından alacakları 4 üründen sadece 3’ünü ödeyecek. Tüm beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde geçerli olacak kampanyayla çiftler yeni hayatlarında keyfine bakacak.

MediaMarkt, çiftlere sunduğu “4 al 3 öde” kampanyasını indirim ve taksit fırsatlarıyla da taçlandırıyor. Beyaz eşyalarda uzatılan ÖTV indiriminden de yararlanacak çiftler, aynı zamanda Paraf ve World Card’a özel peşin fiyatına 12 taksit fırsatından da yararlanacak.

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
İhlas Koleji’nde Marmara Talks rüzgarıİhlas Koleji’nde Marmara Talks rüzgarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu’na sert eleştiriCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu’na sert eleştiri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mediamarkt

En Çok Okunan Haberler

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

Ve çile bitti! Tarihi adım atıldı

Ve çile bitti! Tarihi adım atıldı

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devrilen otomobil, bir inşaatın asma katına çarptı

Devrilen otomobil, bir inşaatın asma katına çarptı

Anestezi teknikeri Gözde'nin korkunç ölümü

Anestezi teknikeri Gözde'nin korkunç ölümü

'Dev kaya kamyonu'nun kadın operatörü

'Dev kaya kamyonu'nun kadın operatörü

Tekirdağ’da 55 kilogram 440 gram kokain ele geçirildi

Bu sabah ele geçirildi! Tam 55 kilo 440 gram

Hakkari'de köylüler buldu!

Hakkari'de köylüler buldu!

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.