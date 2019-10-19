MediaMarkt’ta gece yarısı iPhone 11 mesaisi

İSTANBUL (AA) - Teknolojiseverler MediaMarkt mağazalarında en yeni iPhone’ların Türkiye’deki ilk sahiplerinden olmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

MediaMarkt'ten yapılan açıklamaya göre, Apple’ın en yeni akıllı telefonları iPhone 11’ler; çarşambayı perşembeye bağlayan gece saat 00.00’dan itibaren farklı illerdeki MediaMarkt mağazalarında satışa sunuldu.

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’in satışa sunulduğu etkinlikler Türkiye’nin farklı illerindeki MediaMarkt mağazalarında gerçekleşti. iPhone 11’lere ilk sahip olmak isteyen teknolojiseverlerin oluşturduğu uzun kuyruklar dikkati çekti.

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, iPhone 11 Pro 10.999 TL’den, iPhone 11 Pro Max’e ise 11.999 TL’den satışa sunuldu.

