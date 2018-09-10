MediaTek, Apple’ın FaceID’sine rakip oluyor

Apple’ın geçtiğimiz yıl Kasım ayında satışa sunduğu iPhone X, tasarımı ve FaceID özelliği ile fark yaratmayı başarmıştı. Aslında Apple yüz tanıma teknolojisini kullanan ilk akıllı telefon üreticisi değildi. Fakat şimdiye kadar hiç bir üretici, yüz tanıma teknolojisini Apple kadar güvenli bir formatta sunmamıştı.

Genel itibariyle üreticiler ön kamera ya da basit bir IR sensorü ile yüz tanıma sistemini telefona adapte ediyorlardı. Bu hem ucuz, hem de zahmetsiz bir yöntemdi. Fakat Apple işi biraz daha karmaşıklaştırarak, TrueDepth ismini verdiği yeni bir teknoloji kullandı. Bu teknoloji FaceID özelliğini güvenilir bir sistem haline getirirken maliyeti de arttırıyordu.

Çip dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan MediaTek, en az Face ID kadar güvenli ve çok daha ucuz bir teknoloji geliştirdiğini açıkladı. MediaTek yetkilileri, bu teknolojide kullanılan IR sensörlerinin Himax tarafından üretildiğini açıkladılar. Ayrıca işin yazılım kısmı ise Vision Technology Face++ şirketi tarafından üstlenilmiş durumda.

Şimdilik MediaTek tarafından geliştirilen sistemin ne kadar verimli ya da güvenli olduğu bilinmiyor. Fakat Çinli üreticinin iddiaları doğruysa, Face ID benzeri bu sistemi 2019’da çıkacak olan orta segment modellerde görmemiz, pek de sürpriz olmayacaktır.

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