MediaTek Dimensity 1000C ortaya çıktı

MediaTek, Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk kez 600 MHz ve 2.5 GHz 5G spektrumlu T-Mobile’da LG VELVET’te kullanılan MediaTek Dimensity 1000C yonga setini tanıttı. Yonga setinde 2.0GHz’de saat hızına sahip dört ARM-Cortex-A77 CPU çekirdeği ve 2GHz’e kadar çalışan güç verimli 4 adet ARM Cortex-A55 çekirdeği ve 4 adet ARM Mali-G57 GPU çekirdeği yer alıyor. MediaTek AI işleme birimi de (APU 3.0) barındıran bu yonga seti sunacağı performans ile herkesi şaşırtacak.

Dimensity 1000C, Netflix’te AV1 HDR’ye ve YouTube’da AV1 video akışına da sahip. MediaTek, AV1 video akışını mobile getirmek için Twitch ile de çalıştığını söyledi. Diğer özellikler arasında, Android işletim sistemindeki her zaman açık Google Asistan, Çift Ekran desteği ve daha fazlası gibi uygulamaların gücünü en aza indiren Çift Sesli Uyandırma (VoW) işlevi de yer alıyor.

Xiaomi Redmi Note 10 modelleri ile ilgili ilk detaylar

