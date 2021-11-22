MediaTek, geri sayıma geçti!

Halihazırda akıllı telefon sektöründe kendi yonga setini üretebilen bazı isimler mevcut. Bir süre öncesine kadar Huawei de kendi yonga setini üretebiliyordu. Fakat ARM tarafından koyulan ambargolar nedeniyle Huawei de şu anda üçüncü parti isimlerin yongalarını yönelmiş durumda.

Pazarın geri kalanına baktığımızda ise iki isim karşımıza çıkıyor. MediaTek ve Qualcomm. Malum MediaTek yongaları genel olarak daha uygun fiyatlı telefonlarda kullanılıyor. Fakat bu MediaTek yongalarının güçsüz olduğu anlamını taşımıyor.

MEDIATEK DIMENSITY 7000 GÖRÜNDÜ

MediaTek’in hali hazırda gelişim aşamasında bulunan yeni yonga seti Dimensity 7000 geçtiğimiz gün bir performans testinde ortaya çıktı. Weibo’da yer alan bilgilere göre Dimensity 7000 güç olarak Snapadragon 870 ve Snapdragon 888 arasında bir yerde bulunuyor.

Bunun yonga seti için iyi bir istatistik olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada dipnot olarak belirtelim. MediaTek’in yeni yonga seti 5nm’lik bir üretim sürecine dayanıyor.

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