MediaTek işlemciden gücünü alan telefon: Realme V5 5G!

MediaTek’in fiyat/performans canavarı işlemcisinden beslenen telefon bakalım Android tutkunlarına neler sunuyor?

REALME V5 5G ÖZELLİKLERİ

Telefonda 6.5 inç büyüklüğünde 1080 × 2400 çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli LCD ekran kullanılıyor. Fiyatı uygun tutmak için OLED panele yer vermeyen Realme, bu yüzden parmak izi okuyucusunu ekran yerine telefonun yan bölümüne konumlandırıyor.

Sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 720 7nm yonga setinden gücünü alan telefonun 6 GB RAM ve 8 GB RAM‘li sürümleri bulunuyor. Depolama konusunda sadece 128 GB dahili depolamaya yer veren Realme, microSD kart ile 256 GB’a kadar hafıza arttırımı da sunuyor.

Kamera konusunda 200 dolarlık telefondan beklenmeyecek performans vadediliyor. Telefonun arka bölümünde 48 Megapiksel f/1.8 diyafram + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens f/2.3 diyafram + 2 Megapiksel 4cm macro lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü f/2.4 diyaframlı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 16 Megapiksel f/2.1 diyaframlı kameraya yer veriliyor.

Kutusundan Android 10 işletim sistemi ve 30W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bataryadan çıkan bu model maalesef ki Türkiye’de satışa sunulmayacak.

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