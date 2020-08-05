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MediaTek işlemciden gücünü alan telefon: Realme V5 5G!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.08.2020 12:07 | Son Güncelleme

Çin’in son yıllarda yükselişe geçen markası olan Realme, yeni telefonları ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Çinli firma şimdi de uygun fiyatlı ile dikkat çeken Realme V5 5G modeli ile karşımıza çıktı.

MediaTek işlemciden gücünü alan telefon: Realme V5 5G!

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REALME V5 5G ÖZELLİKLERİ

Telefonda 6.5 inç büyüklüğünde 1080 × 2400 çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli LCD ekran kullanılıyor. Fiyatı uygun tutmak için OLED panele yer vermeyen Realme, bu yüzden parmak izi okuyucusunu ekran yerine telefonun yan bölümüne konumlandırıyor.

Sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 720 7nm yonga setinden gücünü alan telefonun 6 GB RAM ve 8 GB RAM‘li sürümleri bulunuyor. Depolama konusunda sadece 128 GB dahili depolamaya yer veren Realme, microSD kart ile 256 GB’a kadar hafıza arttırımı da sunuyor.

Kamera konusunda 200 dolarlık telefondan beklenmeyecek performans vadediliyor. Telefonun arka bölümünde 48 Megapiksel f/1.8 diyafram + 8 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens f/2.3 diyafram + 2 Megapiksel 4cm macro lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü f/2.4 diyaframlı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 16 Megapiksel f/2.1 diyaframlı kameraya yer veriliyor.

Kutusundan Android 10 işletim sistemi ve 30W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bataryadan çıkan bu model maalesef ki Türkiye’de satışa sunulmayacak.

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