MediaTek MT689X Snapdragon 865+ ile benzer bir performansa sahip olabilir

Dimensity serisinin MediaTek için başarılı olduğu açıkça ortada. Bu başarı MediaTek’e artık amiral gemisi segmentine geri dönmesine teşvik olacak gibi görünüyor. MediaTek’in yenilikleri arasında MediaTek MT689X yonga setinin olduğu bugün ortaya çıktı. Snapdragon 865 Plus ayarında bir deneyim sunacak olan bu yonga seti bakalım bizlere neler vadedecek?

İŞTE MEDİATEK MT689X'İN SIZDIRILAN ÖZELLİKLERİ

Sızıntı devi Digital Chat Station’a göre, yeni işlemci 6 nanometre teknolojisi kullanılarak oluşturulacak ve Mali-G77 grafik hızlandırıcısını alacak. Digital Chat Station, MT689X’in bir Exynos 1080’in benzer saat hızlarına sahip olacağını belirtiyor. Bu bilgi güvenilirse, çekirdekler “1 + 3 + 4” şemasına göre gruplandırılacak. Bunların arasında, yüksek performanslı Cortex-A78 çekirdekleri olacak.

AnTuTu testinin sonuçlarına göre MT689X yongası 600 binden fazla puan alacak. Bu, güç açısından Snapdragon 865 Plus’a mümkün olduğunca yakın olacağını gösteriyor. Aynı zamanda, SoC’nin kendisi de ucuz olacak ve uygulamasını yaklaşık 300 dolarlık bir fiyat etiketi ile akıllı telefonlarda bulacak.