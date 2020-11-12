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MediaTek MT689X Snapdragon 865+ ile benzer bir performansa sahip olabilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.11.2020 12:22 | Son Güncelleme

MediaTek gözünü yükseklere çevirdi. 2021’de tanıtılacak olan MediaTek MT689X yonga setinin Snapdragon 865+ gibi olacağı ortaya çıktı.

MediaTek MT689X Snapdragon 865+ ile benzer bir performansa sahip olabilir

Dimensity serisinin MediaTek için başarılı olduğu açıkça ortada. Bu başarı MediaTek’e artık amiral gemisi segmentine geri dönmesine teşvik olacak gibi görünüyor. MediaTek’in yenilikleri arasında MediaTek MT689X yonga setinin olduğu bugün ortaya çıktı. Snapdragon 865 Plus ayarında bir deneyim sunacak olan bu yonga seti bakalım bizlere neler vadedecek?

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Sızıntı devi Digital Chat Station’a göre, yeni işlemci 6 nanometre teknolojisi kullanılarak oluşturulacak ve Mali-G77 grafik hızlandırıcısını alacak. Digital Chat Station, MT689X’in bir Exynos 1080’in benzer saat hızlarına sahip olacağını belirtiyor. Bu bilgi güvenilirse, çekirdekler “1 + 3 + 4” şemasına göre gruplandırılacak. Bunların arasında, yüksek performanslı Cortex-A78 çekirdekleri olacak.

AnTuTu testinin sonuçlarına göre MT689X yongası 600 binden fazla puan alacak. Bu, güç açısından Snapdragon 865 Plus’a mümkün olduğunca yakın olacağını gösteriyor. Aynı zamanda, SoC’nin kendisi de ucuz olacak ve uygulamasını yaklaşık 300 dolarlık bir fiyat etiketi ile akıllı telefonlarda bulacak.

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MediaTek, orta segment bizim için tamamdır yönümüzü üst segmente çevirelim demiş olabilir. 2021 yılında tanıtılacak olan yeni yonga seti bakalım Dimensity gibi başarılı olabilecek mi?

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