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MediaTek önemli bir büyüme kaydetti

09.09.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mediatek, akıllı telefonlar için AP (uygulama işlemcisi) / SoC (yongada sistem) gönderilerinde yüzde 43’lük rekor bir pazar payı elde etti.

MediaTek önemli bir büyüme kaydetti

Gelen raporlara göre, Tayvanlı yonga üreticisinin SoC ve AP sevkiyatları bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 31 oranında güçlü bir artış gösterdi. Büyüme, geçen yılın aynı döneminde 5G özellikli akıllı telefonlar için yapılan sevkiyatların patlayıcı büyümesi nedeniyle gerçekleşti. Böylece şirket, 2021 yılının ikinci çeyreğinde SoC’ler için yüzde 43’lük hakim bir pazar payına sahipti ve LTE yongaları da yüksek sevkiyatlar gördü.

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Bu arada Qualcomm, bileşen tedarik sorunlarından ve düşük verimden etkilendi. Ancak yine de yüzde 55 pazar payı ile 5G ana bant modem gönderilerine hakim olmayı başardı. Ayrıca marka, tedarikini ve toplam kazancını artırmaya yardımcı olması gereken bileşen tedarik stratejisini de yeniden düzenledi. Samsung ise 5G ana bant gönderi pazar payının sadece yüzde 10’unu ele geçirmeyi başardı ve toplam SoC gönderilerinde sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 pazar payına sahip olan Apple ve UNISOC’nin gerisinde kalan yüzde 7’lik pay ile beşinci sıraya geriledi.

Araştırma Direktörü Dale Gai, “MediaTek, düşük orta segmentte rekabetçi bir 5G portföyü ve büyük tedarik kısıtlamaları olmaksızın, şimdiye kadarki en yüksek payı olan yüzde 43 ile akıllı telefon SoC pazarına hakim oldu. Qualcomm’a kıyasla MediaTek, 2021’in ilk yarısında RFIC’ler (radyo frekansı entegre devreleri), güç yönetimi IC’leri (PMIC) ve TSMC’nin istikrarlı üretim verimleri dahil olmak üzere daha az tedarik kısıtlamasından yararlandı. 4G SoC gönderileri, MediaTek’in lider konumunu güçlendirmesine daha da yardımcı oldu.”

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