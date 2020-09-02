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MediaTek, oyunlarda fark yaratacak yeni yonga setini tanıttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.09.2020 12:02 | Son Güncelleme

Yonga seti üreticisi olan MediaTek, Dimensity işlemcilerinin ardından Helio serisine de yenilerini eklemeye devam ediyor. Firma, bugün de karşımıza mobil oyunlarda farkını ortaya koyacak olan orta segment işlemcisi MediaTek Helio G95 ile çıktı.

MediaTek, oyunlarda fark yaratacak yeni yonga setini tanıttı

Uygun fiyatı telefonlara güç verecek olan bu işlemci grafik biriminde yapılan iyileştirme ile dikkat çekiyor.

MEDİATEK HELİO G95 ÖZELLİKLERİ İLE NELER VADEDİYOR?

TSMC’nin 12nm üretim süreci ile üretilen yonga setinde 2 adet 2.05 GHz hızında çalışan Cortex A76 çekirdeği ve 6 adet 2.0 GHz hızında çalışan Cortex A55 çekirdeği yer alıyor. 10 GB LPDDR4x RAM’e destek veren bu yonga seti, depolamada ise eMMC 5.1 / UFS 2.1 standartlarını destekliyor.

Kamera konusunda ise telefon ikili kamera kurulumunda 24 Megapiksel + 16 Megapiksel çözünürlüğü tekli kamerada ise 64 Megapiksele kadar destek sunuyor. Ekran konusunda ise 2520 x 1080 çözünürlük ve 90Hz tazeleme desteğini barındıran yonga seti ilerleyen günlerde tanıtılacak olan orta segment Android telefonlarda kullanılacak.

HyperEngine özelliğini 900MHz hızında çalıştıran ARM Mali G76 3EEMC4 grafik birimi ile taçlandıran MediaTek, mobil oyun konusunda kullanıcılarını asla üzmeyecek gibi görünüyor.

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