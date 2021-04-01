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MediaTek Qualcomm’u geride bıraktı

01.04.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji dünyasını az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere söz konusu yonga setleri olduğunda, üretim gerçekleştiren isim sayısı hayli kısıtlı. Mobil sektöre baktığımızda pek çok farklı marka ile karşılaşıyoruz. Fakat bu markalar genel olarak kendi yonga setlerini üretmiyorlar.

MediaTek Qualcomm’u geride bıraktı

Hatta mobil pazarda kendi yonga setini üretebilen sadece 3 isim bulunuyor. Apple, Samsung ve Huawei. Bu marka dışındaki isimler genelde MediaTek’in ya da Qualcomm’un yongalarını tercih ediyorlar.

MEDİATEK'TE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

2019’a kadar 3. Parti yonga seti tercihinde Qualcomm ilk sırada yer alıyordu. Fakat geçtiğimiz yıl işler tamamen değişti. Çinli üreticilerin global pazardaki yükselişiyle birlikte MediaTek’in satış rakamları da önemli ölçüde arttı.

Qualcomm’a göre daha uygun fiyatlı yongalar tasarlayan MediaTek’in satışları geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla nazaran yaklaşık olarak yüzde 18 arttı.

Bu artış sonrası MediaTek’in Pazar payı yüzde 28’e yaklaştı. Böylece Tayvan merkezli şirket uzun bir süre sonra Qualcomm’u geçerek yonga seti pazarının lider ismi konumuna geldi.

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Bu arada dipnot olarak hatırlatmamız gerekiyor. MediaTek’in tasarladığı üst seviye yongalar da TSMC tarafından üretiliyor. Burada MediaTek’in üreticiden ziyade geliştirici rolü üstlendiği söyleyebiliriz. Muhtemelen MediaTek’in satışları önümüzdeki süreçte daha da artacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

Otomobil üretimi durma noktasına geldi

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