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MediaTek'ten iddialı açıklama

29.11.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mobil işlemciler denildiği zaman akla gelen ilk isim uzun bir süre Qualcomm olmuştu. Birçok akıllı telefon kullanıcısının telefon tercihi noktasında Qualcomm’u tercih etmesi bunun en büyük göstergelerinden biriydi.

MediaTek'ten iddialı açıklama

İsmi ısınma ve güncelleme problemleriyle özdeşleşmiş olan ve bu nedenle de hep en büyük rakibinden bir adım geride kaldığı öne sürülen MediaTek’in başkan yardımcısı Finbarr Moynihan tarafından yapılan açıklamaya göre, bu durum artık tarihe karıştı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Şirketin yeni yonga setlerinin hiç birinde artık ne ısınma probleminin ne de güncelleme sorununun bulunmadığını iddia eden Moynihan, bu problemlerin artık tek adresinin Qualcomm olabileceğini sözlerine ekledi.

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Piyasaya sürülen en yeni yonga seti olan Dimensity 9000 ile ilk Cortex-X2 çekirdekli yonga seti unvanını ele geçiren Tayvanlı şirketin işlemcisi, aynı zamanda ilk 320MP kamera desteği sunan ve AnTuTu’da 1 milyon puan barajını aşan ilk yonga seti unvanlarını da ele geçirdi. Tüm bu özellikleri sayesinde Dimensity 9000, en büyük rakibi konumunda olan Snapdragon 888’e de önemli bir göz dağı vermiş oldu.

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Tabi Tayvanlı şirketin başkan yardımcısı tarafından yapılan bu açıklamaların ardından gözler bu defa Qualcomm’a çevrildi. Son günlerde, MediaTek’in gölgesinde kalmış gibi görünen Amerikalı şirket bakalım bu açıklamalara herhangi bir yanıt verecek mi?

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