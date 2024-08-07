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Medicana Sağlık Grubu, İstanbul'da yeni hastanesini açtı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
07.08.2024 22:34
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Medicana Sağlık Grubu, İstanbul'da Medicana Zincirlikuyu Hastanesi açılışını yaptı. Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Reha Özkaya, sağlık sektöründeki yatırımlarının sadece yurt içinde değil yurt dışında da devam edeceğini açıkladı.

Medicana Sağlık Grubu, İstanbul'da yeni hastanesinin açılışını gerçekleştirdi. Zincirlikuyu'da 38 bin metrekarelik alana kurulu olan hastane, yeni nesil hastane mimarisiyle öne çıkıyor.

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"BU HASTANEYİ SAĞLIK SEKTÖRÜNE SUNDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Birçok branşta 7/24 poliklinik hizmeti sunacak olan hastane ile ilgili Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Reha Özkaya, “Burası şehrin, kıtaların buluşma noktası. Şehrin merkezinde sağlık hizmeti almak isteyen insanlara, sosyal güvencelerini kullanabilecekleri şekilde sağlık hizmeti vermek bizim için çok önemli. Bu hastaneyi sağlık sektörüne sunduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

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"ORGAN VE KEMİK İLİĞİYLE İLGİLİ YURT DIŞINDAN CİDDİ TALEP ALIYORUZ"

CEO Reha Özkaya, Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nin sağlık turizmi açısından da ülkeye büyük katkısının olacağını belirtti:

“Medicana Zincirlikuyu, yalnızca Türkiye için değil dünya için de çok önemli bir sağlık üssü. Dünya çapında bir hekim kadrosuna sahip ve en güncel tıbbi cihazlarla donatıldı. Çok kapsamlı bir göz bölümü kuruldu, birçok branşımız robotik cerrahi ile hizmet veriyor. Plastik cerrahi dahil, kozmetoloji gibi birçok bölüm var. Sağlığı İstanbul'un merkezine taşıyoruz. Böyle bir lokasyonda, Medicana kalitesi ve tecrübesiyle herkes için erişilebilir sağlık hizmeti sunuyor olmamız çok önemli. Havaalanlarına ve otellere kolayca ulaşılabilen bir noktada bulunması, uluslararası hastalarımız için de büyük avantaj. Medicana Zincirlikuyu; konumu, mimarisi, akademik kadrosu ve gelişmiş sağlık teknolojisiyle sadece İstanbul'da değil uluslararası çapta sağlık merkezi haline gelecek bir hastane. Bu vizyonla hazırlanan Medicana Zincirlikuyu'yu sadece Türkiye değil, bütün dünya insanlarına kazandırmış olmaktan ve ülkemize istihdam oluştururken, sektörümüze de katkı sunmaktan dolayı gururluyum. Özellikle organ nakli ve kemik iliğiyle ilgili de yurt dışından ciddi talep alıyoruz. Yurt dışındaki hastalar kanser cerrahisi, tümör cerrahisi için çok uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Biz bu hastaları kabul ederek sağ salim memleketlerine ulaşmalarını sağlıyoruz.”

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Medicana Sağlık Grubu olarak yurt dışı yatırımlarına da değinen Özkaya, “Medicana, sağlık sektöründe hızla büyüyen bir marka. Pandemi sürecinde bile ara vermeden yatırımlarımıza devam ettik. Ataköy'den sonra, 10 ay arayla yeni hastanemiz Medicana Zincirlikuyu'yu hayata geçirdik. Bu büyük yatırımımızla, Türkiye ve dünyada sağlıkta yeni bir dönem başlatacağımıza inanıyoruz. Birkaç ay sonra Balkanlardaki ilk yatırımımız olan Bosna-Hersek'te Saraybosna'da hastanemizi açıyor olacağız. Balkanlarda bizi hasretle bekliyorlar. Saraybosna'da neredeyse özel hastane yok. Biz Türk yatırımı olarak bir ilk olacağız. Ticari beklentilerle değil, bir Türk sağlık kuruluşunun oradaki insanlar için ne anlam ifade ettiğini bildiğimizden dolayı oradayız. İnşallah Ekim veya Kasım ayı içerisinde hastanemizi açıp sağlık hizmeti vereceğiz” dedi.

Avrupa'daki diğer projelerle ilgili de bilgi veren Reha Özkaya, şu ifadeleri kullandı:

“İngiltere'de hizmet veren bir hastaneyi devraldık, yine İngiltere'de farklı bölgelerde açacağımız yeni hastanelerimizle sağlık hizmeti vereceğiz. İngiltere'de bir Türk yatırımının ciddi anlamda ön planda olmasını istiyoruz. Diğer yatırımlarımız ise Almanya'da olacak. Sonrasında Romanya ve Macaristan ile devam edeceğiz. Bu projelerimizi 2026'ya kadar hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Avrupa'da Türk yatırımcısının sesini duyurmak istiyoruz.”

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İstanbul hastane
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