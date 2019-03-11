HABER

Medicana’da “gebe okulu”

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.03.2019 12:47 | Son Güncelleme

Medicana Bursa Hastanesi, “Sağlıklı ve mutlu bir gebelik için yanınızdayız” anlayışı ile yola çıkarak düzenlediği gebe okulu projesinin dördüncü etabını gerçekleştirdi.9 Martta Medicana Bursa Hastanesi konferans salonunda başlayan eğitiminin dördüncü etabı yeni doğan sarılığı konusunda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Yeni Doğan Uzmanı Dr.

Medicana’da “gebe okulu”

Medicana Bursa Hastanesi, “Sağlıklı ve mutlu bir gebelik için yanınızdayız” anlayışı ile yola çıkarak düzenlediği gebe okulu projesinin dördüncü etabını gerçekleştirdi.
9 Martta Medicana Bursa Hastanesi konferans salonunda başlayan eğitiminin dördüncü etabı yeni doğan sarılığı konusunda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Yeni Doğan Uzmanı Dr. Meltem Bor tarafından verildi. Ardından Ebe Aysel Bozkurt tarafından bebek malzemelerinin hijyeni hakkında anne adayları bilgilendirildi. Lohusalıkta beslenme konusunda ise Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Gönül Tuba Cigerli merak edilen sorulara cevap verdi.
Seminerin sonunda fitteam hocaları tarafından gebelikte spor hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra uygulamalı gebe pilatesi gerçekleştirildi. İlginin büyük olduğu gebelik okulu, anne adaylarına hediyelerinin verilmesi ile sona erdi.

Medicana’da “gebe okulu”

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Zeytin yaprağı tatlı krizini önlüyorZeytin yaprağı tatlı krizini önlüyor
Dondurulmuş gıdayı mutfak tezgahında çözdürmeyinDondurulmuş gıdayı mutfak tezgahında çözdürmeyin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Dünya şokta! 'Tüm uçuşları durdurun' talimatı verildi

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.