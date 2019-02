Medicana Bursa Hastanesi tarafından “Obezite Akademisi” hayata geçiriliyor.

Hastalara sağlıklı beslenme ve hareket alışkanlığı kazandırmak maksadıyla Obezite Akademisi projesini gerçekleştirdiklerini belirten Medicana Bursa Kurumsal İletişim Müdürü Didem Keskin,’’ Şubat ayında hayata geçirilecek olan Obezite Akademisi her ay düzenli olarak devam edecek. Obezite Akademisi projesi çeşitli seminer ve faaliyet programlarından oluşacak. 1 yıl boyunca devam edecek olan projede genel cerrahi uzmanı, psikolog, psikiyatri uzmanı, endokrinoloji uzmanı, plastik estetik ve rekonstüriftif cerrahi uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı gastroenteroloji uzmanı, tıbbi onkoloji uzmanı, sportif danışman ve diyetisyenlerin seminerleri dışında, hastaları hareket etmeye yönlendirecek spor, karaoke ve bowling faaliyetleri yapılacak. Ayrıca obezite farkındalık fotoğraf sergisi de yer alacak. Medicana Bursa Hastanesi olarak ferdin ve toplumun sağlığının korunması, hastalıkların önlenmesi konusunda sosyal sorumluluk bilincimizi daima taşımaktayız. Sağlığı korumak, tedavi etmekten daha az maliyetlidir. Obezite Akademisi projesini başlatmak istedik. Her şeyin başı sağlıktır. Ancak bu tür projelerin sağlıklı bir toplumun gelişiminde çok destekleyici olduğunun da farkındayız. Bu sebeple bu tür projelerin en büyük destekçisi olmaya her zaman devam edeceğiz’’ dedi.