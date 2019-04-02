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Medicana’dan obezite akademisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.04.2019 15:06 | Son Güncelleme

Medicana Bursa Hastanesi tarafından ‘’Obezite Akademisi‘’ projesinin ikincisi gerçekleştirildi.Medicana Bursa Hastanesi konferans salonundaki eğitim programında obezitenin sebepleri ve sonuçları hakkında merak edilen sorular Endokrinoloji Uzmanı Dr.

Medicana’dan obezite akademisi

Medicana Bursa Hastanesi tarafından ‘’Obezite Akademisi‘’ projesinin ikincisi gerçekleştirildi.
Medicana Bursa Hastanesi konferans salonundaki eğitim programında obezitenin sebepleri ve sonuçları hakkında merak edilen sorular Endokrinoloji Uzmanı Dr. Pınar Şişman tarafından cevaplandırıldı. Ardından Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğba Gönül Ciğerli tarafından sağlıklı içecekler hazırlandı.
Obezite ameliyatlarında riskler ile ilgili konuda ise Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Taşpınar merak edilen tüm sorulara cevap verdi.
Seminerin sonunda ise sportif danışman Nurgün Abik obezite ve spor hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra uygulamalı spor gerçekleştirildi.
İlginin büyük olduğu Obezite Akademisi soru cevap şeklinde devam etti.

Medicana’dan obezite akademisi

Medicana’dan obezite akademisi

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