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Medicana’dan obezite toplantısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.03.2019 11:23 | Son Güncelleme

Medicana Bursa Hastanesi tarafından Diniz Holding Tesca Fabrikası çalışanlarına obezite semineri verildi.Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gönül Tuba Ciğerli tarafından Diniz Holding Tesca Fabrikası çalışanlarına yönelik obezite bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Medicana’dan obezite toplantısı

Medicana Bursa Hastanesi tarafından Diniz Holding Tesca Fabrikası çalışanlarına obezite semineri verildi.
Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gönül Tuba Ciğerli tarafından Diniz Holding Tesca Fabrikası çalışanlarına yönelik obezite bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Diniz Holding Tesca yöneticileri ve kurum doktoru Dr. Demet Batmaz da hazır bulundu. Yaklaşık 200 fabrika personeline yapılan bilgilendirmede risk grubunda olduğu düşünülen personele obezite hakkında bilgi verilerek, bire bir görüşmelerle kişilere kendi durumlarını değerlendirme eğitimi verildi ve riskler anlatıldı.

Medicana’dan obezite toplantısı

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