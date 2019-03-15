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Medicana’nın mobil uygulaması uluslararası arenada örnek olarak sunuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 17:12 | Son Güncelleme

Medicana Sağlık Grubu’nun dijital sağlık uygulaması Medicana Mobil, Hollanda’da 12-14 Mart tarihlerinde düzenlenen Dijital Sağlık Zirvesi Zorg & ICT’ye örnek uygulama olarak davet edildi.

Medicana’nın mobil uygulaması uluslararası arenada örnek olarak sunuldu

İSTANBUL, (DHA) - Medicana Sağlık Grubu’nun dijital sağlık uygulaması Medicana Mobil, Hollanda’da 12-14 Mart tarihlerinde düzenlenen Dijital Sağlık Zirvesi Zorg & ICT’ye örnek uygulama olarak davet edildi.

Hollanda Utrecht’de 12 -14 Mart tarihleri arasında düzenlenen ZORG & ICT zirvesi; dijital sağlık uygulamalarında güncel bilgiler, yenilikler, ilham veren uygulamalar ve profesyonellerin bilgi alışverişi sağlamak amacıyla düzenlendi. Zirveye uluslararası düzeyde sağlık kurumlarında çalışan yöneticiler, sağlık çalışanları ve IT uzmanları katıldı. Uluslararası zirvede Medicana Mobil, Yeni Nesil Hasta Deneyimi Uygulamaları kapsamında örnek uygulama olarak sunuldu.

Medicana Sağlık Grubu dijital uygulaması Medicana Mobil’in sunumunu, Grubun CFO’su Sayın Levent Özdemir gerçekleştirdi. Özdemir’in sunumu ardından, Oracle Ülke Direktörü Robert Strove Medicana Mobil Uygulamasının yazılım mimarisi ile ilgili bölümlerini ve diğer uygulamalar ile farklılıklarını değerlendiren bir sunum yaptı.

TÜM SAĞLIK GEÇMİŞİNE ULAŞILIYOR

Medicana Mobil Sağlık uygulaması ile hastalar tahlil, teşhis ve tedavi raporlarına ulaşıp, tüm sağlık geçmişlerinin kayıtlarına mobilden erişebiliyor. Medicana mobil uygulamasının diğer fonksiyonları olan randevu alıp iptal edebilme, hastaneye navigasyon ve hastane içi navigasyon, nöbetçi eczane bulma ve eczaneye navigasyon, ilaç hatırlatma, ilaç etkileşiminde uyarı gibi hasta dostu birçok uygulama, çoklu dilde yerli ve yabancı hastaya sunuluyor.

Medicana’nın mobil uygulaması uluslararası arenada örnek olarak sunulduMedicana’nın mobil uygulaması uluslararası arenada örnek olarak sunulduMedicana’nın mobil uygulaması uluslararası arenada örnek olarak sunuldu

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