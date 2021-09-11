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  4. Medine'de gördü, Samsun'da yaptı! Uzaktan bakan ne olduğunu anlayamıyor

Medine'de gördü, Samsun'da yaptı! Uzaktan bakan ne olduğunu anlayamıyor

11.09.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Bafra ilçesinde bir vatandaş tarafından yapılan ve meteoroloji istasyonunu andıran mescit görenleri hayrete düşürüyor. Uzaktan görenlerin ne olduğunu anlamakta zorlandığı, meteoroloji istasyonuna benzettiği tek katlı mescitte 10 adet minare bulunuyor.

Medine'de gördü, Samsun'da yaptı! Uzaktan bakan ne olduğunu anlayamıyor

Samsun Bafra Koşuköy Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından yapılan mescit görenleri hayrete düşürüyor. Mescidi ilginç yapan sadece minarelerin çokluğu değil. Nikelaj kaplı minarelerde yeşil renkli şerefeler ve tepesinde de kırmızı renkte hilaller bulunuyor.

MEDİNE'DE KARAR VERDİ

10 minareli mescidin hikayesi de bir hayli ilginç. Mescit, Ramazan Gündüz isimli vatandaş tarafından yapıldı. Mescitte fahri imamlık yapan Ramazan Gündüz, mescidi 2002 yılında Umre ziyareti sonrası oradaki camilerden esinlenerek 2005 yılında yaptı. Mescide, Medine Kuba Camisi ismini veren Ramazan Gündüz, “Küçük yaşlardan itibaren camilerde bulunduk. Hafızlık da yaptık. 2002’de Umreye gittim. Medine’de bir camide 10 minare saydım. Çok heves ettim. Her bir minare eşkıyalar, inanmayanlar için bir kılıç gibidir. Bafra’ya dönersem gücüm yettiğince 10 minareli bir mescit yapma kararı aldım. 10 direk bulduk. Bir de vinç aldım. Minareler kısa gelince 5 metre de sacdan ekleme yaptım. Bu şekilde 10 minareli bir mescit yapmış oldum. Mescidi tek başıma 2 senede yaptım. 2005 yılından beri de mescidi kullanıyoruz” dedi.

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Ramazan Gündüz, mescidin etrafına tuvalet, abdestlik de yaptırdı ve çevresine zeytin, armut, incir ile çam ağaçları diktirdi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Bafra
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