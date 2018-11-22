Medine Müdafii Fahreddin Paşa kabri başında anıldı

Fahreddin Paşa'nın dünya üzerinde bu sıfata sahip tek kişi olduğunu ifade eden Yıldıztaş, "Duamız, Allah kıyamete kadar Medine Müdafii sıfatını bir başka kişiye nasip etmesin." dedi.

Kuran-ı Kerim ve okunan duaların ardından konuşan İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mümin Yıldıztaş, Çöl Kaplanı, Milli Müdafa kahramanı gibi sıfatlarıyla tanınan Fahreddin Paşa'nın en önemli unvanının Medine Müdafii olduğunu söyledi.

Aşiyan Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene Fahreddin Paşa'nın torunu Ömer Fahrettin Türkkan ve Zeki Türkkan'ın yanı sıra, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ramazan Yıldıztaş, İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder, Ümraniye'den gelen lise öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Fahreddin Paşa'nın torunu Zeki Türkkan ise yaptığı konuşmada, İslam dünyası için en önemli 3 şehrin Mekke, Kudüs ve Medine olduğunu hatırlatarak, Mekke ve Kudüs'ün düşmesinin ardından, Medine'nin Mondros Mütarekesi imzalanmasına rağmen, sonuna kadar direndiğini kaydetti.

Fahreddin Paşa'nın asker ve dindar bir insan olarak, Medine'yi son ana kadar teslim etmediğini belirten Türkkan, "Padişahın halife olarak emrine karşın 'Ben mücavir olarak Medine'de kalacağım, ölünceye kadar burada bulunmak istiyorum.' diye cevap veriyor. Düşmanları da Fahreddin Paşa'ya büyük saygı ve itibar gösteriyor. Ona 'Çöl Kaplanı' diyen Lawrence de onun kahramanlığını takdir ediyor." diye konuştu.

Türkkan, Fahreddin Paşa'nın bir hatırat yazmadığını ancak çok erken dönemlerden itibaren fotoğrafçılığa da meraklı olduğunu ve gittiği yerlerin fotoğraflarını çektiğini kaydetti. Sanat Tarihçisi Ömer Faruk Şerifoğlu da Fahreddin Paşa'nın fotoğrafla ilgilenen ilk Türk olduğunu dile getirerek, Paşa ile ilgili hazırladığı fotoğraf ve bilgilerden oluşan kitapçığı dağıttı.