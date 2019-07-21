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Medine’nin yaşaması için kök hücre umudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 13:13 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, Medine Sakin (13), 5 yıl önce kalbi durunca beynine oksijen gitmemesi sonucu yatağa mahkum oldu.

Medine’nin yaşaması için kök hücre umudu

Haluk TURGUT/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, Medine Sakin (13), 5 yıl önce kalbi durunca beynine oksijen gitmemesi sonucu yatağa mahkum oldu. Bahattin Sakin kızı için kök hücre tedavisi yapılması gerektiğini belirterek, "Doktorlar çocuğumun kök hücreye uygun olduğunu ve tedavisinin yapılabileceğini söylediler ancak söylenen rakamlar çok yüksek. Ben çocuğumun ellerimde çaresizce ölmesin istiyorum" dedi.
Çayırova'da oturan Bahattin ve Emine Sakin çiftinin çocukları Medine Sakin, 8 yaşındayken öksürük, ateşlenme gibi sağlık şikayetleri üzerine Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Medine'ye kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Yaklaşık 3 ay sonra evde kalbi duran Medine tekrar hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelerin ardından hayata döndürülen Medine'nin oksijen gitmediği için beyni hasar gördü. Yatağa mahkum kalan Medine şu an yaşadığı böbrek ve mide sıkıntısı nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor.
'KIZIM ELLERİMDE ÖLMESİN'
Kızının tedavisi için 86 bin dolar gerektiğini belirten Bahattin Sakin, "Kızımın kök hücre tedavisi için uğraşıyorum. Çocuğumun Ukrayna'nın Kiev şehrinde bu tedavinin yapılabileceğine ve 86 bin dolar gibi bir maliyetinin olduğu söylendi. Gereken işlemleri yaptırdım. Şu anda bu süreci beklemek gibi kızımın yeterli zamanı yok, gerçekten kötü durumda. Benim çocuğum 5 senedir bu halde, artık dayanacak gücüm kalmadı" diye konuştu.
'YARDIM BEKLİYORUM'
Bahattin Sakin yardım isteyerek, şöyle konuştu:
"Doktorlar çocuğumun kök hücreye uygun olduğunu ve tedavisinin yapılabileceğini söylediler. Ancak söylenen meblağlar çok yüksekti. Ben çocuğumun benim ellerimde çaresizce ölmesin istiyorum. 'Çocuğun yaşamaz fişini çekin' dediler, ben bir baba olarak bunu yapmadım, sonuna kadar da mücadele verdim. Devlet büyüklerime sesleniyorum, Allah rızası için bu çocuğun elinden tutun ne gerekiyorsa yapın. Benim elimde yok avucumda yok. Ben bir baba olarak yardım bekliyorum."

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Medine’nin yaşaması için kök hücre umuduMedine’nin yaşaması için kök hücre umuduMedine’nin yaşaması için kök hücre umuduMedine’nin yaşaması için kök hücre umudu

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