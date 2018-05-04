Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta, Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçıyla açılıyor. Kritik Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçı öncesi takımların sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu. İşte Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçının 11'leri, canlı anlatımı ve tüm detayları...
Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçı 11'leri;
Başakşehir: Volkan, Clichy, Epureanu, Da Costa, Caiçara, Emre, İrfan Can, Mossoro, Elia, Visca, Bajic
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya, Boye, Bjarsmyr, Auremir, N'Dinga, Saivet, Hakan, Emre, Bifouma, Cyriac
BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI
Dakika 13: Ceza sahası yayı içinde kısa pasla topla buluşan İrfan Can Kahveci kaleye sert bir şut gönderiyor ancak bu topu Ali Şaşal Vural tokatlıyor ve topu takip eden savunma oyuncuları bu topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.
Dakika 14: Sağ kanattan gelişen atakta Edin Visca'nın kısa pasıyla topla buluşan Eljero Elia altıpasın hemen sağından kısa pasını Rijad Bajic'e gönderiyor. Rijad Bajic altıpas önünde topla buluşuyor ve bekletmeden topu ağlarla buluşturuyor. Medipol Başakşehir, Rijad Bajic'in golüyle 1-0 öne geçiyor.
Dakika 15: Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Emre Belözoğlu ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direkte bu topa hareketlenen Manuel Da Costa vuruşunu yapıyor ancak bu top kaleci Ali Şaşal Vural'ın kontrolünde kalıyor.
Dakika 18: Ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Henri Saivet kaleyi düşünüyor ve şutunu çekiyor. Bu top kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı çıkıyor.
Dakika 38: Marcio Mossoro, Delvin Ndinga'yı sert müdahale ile yerde bırakıyor ve bu hareketi sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kartı görüyor ve oyundan atılıyor.
Önemli eksikler
Medipol Başakşehir’de bu maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezalıları Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir bu mücadelede forma giyemeyecek. Sol ayağında kemik ve yumuşak doku travması oluşan ve tedavisi süren Arda Turan ile sakatlığı geçen ve son idmanda takımla çalışan İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni’nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
Üç futbolcu ceza sınırında
Medipol Başakşehir’de Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde Junior Caicara, İrfan Can Kahveci ve Kerim Frei, sarı kart cezası sınırında yer alıyor. Üç oyuncu, bu mücadelede kart görmeleri halinde, 33. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayacak.
Sivasspor 3 puana odaklandı!
Ligde son 2 haftada Trabzonspor’u 2-0 ve Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederek 32. haftaya 47 puan ve averajla 7. sırada giren kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek UEFA Avrupa Ligi’ne katılma iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas’ta oynanan karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor 1-0 kazanmıştı.
7 oyuncu sarı kart ceza sınırında
Demir Grup Sivasspor’da Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde Arouna Kone, Hakan Arslan, Carl Medjani, Paul Papp, Hakan Bilgiç, Auremir ve Mattias Bjarsmyr sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 33. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında görev alamayacak.
Aykut Kocaman: Oynayarak elenmeyi tercih ederdim!
Ryan Babel'den Fenerbahçe'ye 'maç' göndermesi!
İspanyol basını Emre Mor'un Galatasaray'a geleceğini iddia etti
Mehmet Demirkol: Derbi öncesi Şenol Güneş'le yollarımı ayırırdım
Galatasaray'dan Donk ve Mariano'nun durumu hakkında açıklama
Luis Nani'den F.Bahçeliler'i heyecanlandıran paylaşım!
Okuyucu Yorumları 0 yorum