Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor | CANLI YAYIN

Dakika 13: Ceza sahası yayı içinde kısa pasla topla buluşan İrfan Can Kahveci kaleye sert bir şut gönderiyor ancak bu topu Ali Şaşal Vural tokatlıyor ve topu takip eden savunma oyuncuları bu topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta, Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçıyla açılıyor. Kritik Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçı öncesi takımların sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu. İşte Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçının 11'leri, canlı anlatımı ve tüm detayları...

Dakika 15: Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Emre Belözoğlu ceza sahası içine ortasını yapıyor. Arka direkte bu topa hareketlenen Manuel Da Costa vuruşunu yapıyor ancak bu top kaleci Ali Şaşal Vural'ın kontrolünde kalıyor.

Dakika 18: Ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruş sonrasında topun başına geçen Henri Saivet kaleyi düşünüyor ve şutunu çekiyor. Bu top kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı çıkıyor.

Dakika 38: Marcio Mossoro, Delvin Ndinga'yı sert müdahale ile yerde bırakıyor ve bu hareketi sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kartı görüyor ve oyundan atılıyor.

Önemli eksikler

Medipol Başakşehir’de bu maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekipte sarı kart cezalıları Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir bu mücadelede forma giyemeyecek. Sol ayağında kemik ve yumuşak doku travması oluşan ve tedavisi süren Arda Turan ile sakatlığı geçen ve son idmanda takımla çalışan İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni’nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.