HABER

Medipol Birinci Hematoloji Sempozyumu 6 Ekim'de başlayacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.10.2018 10:50 | Son Güncelleme

TÜRK hematoloji bilim dünyasına katkıda bulunmak adına Medipol Mega Üniversite Hastanesi ev sahipliğinde 6-7 Ekim tarihleri arasında ilki gerçekleşecek Hematoloji Sempozyum’unda erişkin ve çocuk hematoloji bilim dalları bir araya gelecek.

Medipol Birinci Hematoloji Sempozyumu 6 Ekim'de başlayacak

İSTANBUL, (DHA)- TÜRK hematoloji bilim dünyasına katkıda bulunmak adına Medipol Mega Üniversite Hastanesi ev sahipliğinde 6-7 Ekim tarihleri arasında ilki gerçekleşecek Hematoloji Sempozyum’unda erişkin ve çocuk hematoloji bilim dalları bir araya gelecek. Kök Hücre Nakli’nin en korkulan komplikasyonlarından “Graft Versus Host” hastalığındaki en yeni gelişmelerin konuşulacağı toplantıda Marmara Bölgesi’nin kök hücre (kemik iliği) nakli uzmanları toplanacak.

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde, başkanlığını Prof. Dr. Deniz Sargın ve Prof. Dr. Sema Anak’ın yapacağı sempozyum iki gün boyunca alanında uzman tıp doktorları ve sağlık profesyonellerini ağırlayacak. Sempozyumda hem kronik hem de akut “Graft Versus Host” hastalığına dair önleyici yaklaşımlar, hücresel tedaviler, organa özgü yaklaşımlar, tanı, risk faktörleri, evreleme, mikrobiata, teknik ve klinik yaklaşımlar başlıkları altında 9 oturum gerçekleştirilecek. 40'ı aşkın alanında isim yapmış Türk doktorunun katılacağı etkinlikte ayrıca birçok makaleye imza atan ve Viyana’da Çocuk Kanseri Araştırma Enstitüsü (CCRI) görevini sürdüren hematoloji profesörlerinden Christina Petersda de yer alacak.

Etkinliğin sponsorluğunu Fresenius Medical Careana gerçekleştirecek.

(FOTOĞRAF)

PARTNERSerenay Sarıkaya'nın Bergen heyecanıSerenay Sarıkaya'nın Bergen heyecanı
Tester makyaj malzemeleri hastalıklara davetiye çıkarıyorTester makyaj malzemeleri hastalıklara davetiye çıkarıyor
Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

İşkence günlüğü! Kocasının yaptıklarını tek tek yazmış

İşkence günlüğü! Kocasının yaptıklarını tek tek yazmış

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Çukur'da kimler öldü? Çukur dizisinden ayrılan oyuncular belli oldu

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sperm kalitesini artırmak mümkün mü? Sperm kalitesini artıran besinler neler?

Sperm kalitesini artırmak mümkün mü? Sperm kalitesini artıran besinler neler?

Tester makyaj malzemeleri hastalıklara davetiye çıkarıyor

Tester makyaj malzemeleri hastalıklara davetiye çıkarıyor

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri nedir? Akciğer kanseri tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Akciğer kanseri nedir? Akciğer kanseri tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Karaciğer yağlanmasının sebepleri nelerdir? Karaciğer yağlanması neden olur? Karaciğer yağlanması tedavisi

Karaciğer yağlanmasının sebepleri nelerdir? Karaciğer yağlanması neden olur? Karaciğer yağlanması tedavisi

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.