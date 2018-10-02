Medipol Birinci Hematoloji Sempozyumu 6 Ekim'de başlayacak

İSTANBUL, (DHA)- TÜRK hematoloji bilim dünyasına katkıda bulunmak adına Medipol Mega Üniversite Hastanesi ev sahipliğinde 6-7 Ekim tarihleri arasında ilki gerçekleşecek Hematoloji Sempozyum’unda erişkin ve çocuk hematoloji bilim dalları bir araya gelecek. Kök Hücre Nakli’nin en korkulan komplikasyonlarından “Graft Versus Host” hastalığındaki en yeni gelişmelerin konuşulacağı toplantıda Marmara Bölgesi’nin kök hücre (kemik iliği) nakli uzmanları toplanacak.
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde, başkanlığını Prof. Dr. Deniz Sargın ve Prof. Dr. Sema Anak’ın yapacağı sempozyum iki gün boyunca alanında uzman tıp doktorları ve sağlık profesyonellerini ağırlayacak. Sempozyumda hem kronik hem de akut “Graft Versus Host” hastalığına dair önleyici yaklaşımlar, hücresel tedaviler, organa özgü yaklaşımlar, tanı, risk faktörleri, evreleme, mikrobiata, teknik ve klinik yaklaşımlar başlıkları altında 9 oturum gerçekleştirilecek. 40'ı aşkın alanında isim yapmış Türk doktorunun katılacağı etkinlikte ayrıca birçok makaleye imza atan ve Viyana’da Çocuk Kanseri Araştırma Enstitüsü (CCRI) görevini sürdüren hematoloji profesörlerinden Christina Petersda de yer alacak.
Etkinliğin sponsorluğunu Fresenius Medical Careana gerçekleştirecek.
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