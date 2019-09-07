Medipol Esenler Hastanesi’nden gebelere eğitim

İSTANBUL (AA) - Medipol Esenler Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Buket Yeşilbaş, anne adaylarına bilinçli hamilelik için eğitim önerisinde bulunarak, "Esenler Medipol Sağlık Uygulama Merkezi Gebe Eğitim Programı; tüm gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgili konularda bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamayı amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Yeşilbaş, yaptığı açıklamada Esenler Medipol Sağlık Uygulama Merkezi Gebe Eğitim Programı hakkında bilgi verdi.

Söz konusu programın tüm gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgili konularda bilgi sahibi olmalarını hedeflediğini aktaran Yeşilbaş, ayrıca programın gebelere, bilinçli doğum yapmalarını sağlamayı, normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konularında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamadığını kaydetti.

Programın gebelerin hayatını kolaylaştırdığını belirten Yeşilbaş, "Doğumun nasıl başladığını ve ilerlediğini, doğum sürecinde neler yapabileceğinizi ve doğumdan sonra değişen hayatınızı nasıl kolaylaştıracağınızı, doğum sonrası emzirme teknikleri ve bebek bakımı loğusalık ve aile planlaması konularını uzmanlar eşliğinde öğrenmek, daha pozitif bir hamilelik süreci geçirmenize yardımcı olur ve doğumunuzu da kolaylaştırır." ifadelerini kullandı.