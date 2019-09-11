İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi, "Mükemmeliyet Merkezi" olma yolunda önemli bir adımı daha tamamladı. İstanbul Medipol Üniversitesi ve Dünya Üroloji Derneği (SIU) iş birliği ile Medipol Mega’da yapılan ameliyatlar dünyanın farklı bölgelerinde bulunan SIU üyelerine canlı olarak izlettirildi, tüm dünyadan ürologlar ameliyata katılım sağladı.

İstanbul Medipol Üniversitesi açıklamasına göre, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ve SIU iş birliği ile geçen hafta düzenlenen Grand Rounds etkinliği bünyesinde yapılan 4 ameliyat (Üreteroskopi, mini PCNL, BiTUEP ve TURBT) SIU Akademi sitesinden SIU üyelerinin izleyip katılım göstermeleri için canlı yayınlandı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Uluslararası Tıp Fakültesi'nin (UTF) organizatörlüğünde yapılan ameliyatları dünyaca ünlü ürologlar Dr. Esteban Emiliani, Dr. Daniel Pérez Fentes, Dr. Thomas Herrmann ve Dr. Josep Gaya Sopena gerçekleştirdi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi bu etkinlikle Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan mükemmeliyet merkezleri kurulmasına yönelik genelgenin kriterlerinden birisini daha tamamlamış oldu.