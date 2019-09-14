Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden aort damar yırtılmasına karşı uyarı

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Güden, aort genişlemesinin sessiz seyreden bir hastalık olduğunu belirterek, "Genellikle bulgu verdiğinde de acil müdahale gerekiyor." dedi.

Güden, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada vücutta sessiz seyreden ancak ani ölüme neden olabilen aort yırtılmasına karşı uyardı. Aort genişlemesinin, damarın çapının artması anlamına geldiğini aktaran Güden, bu gerçekleştiğinde anevrizma yani balonlaşma durumunun ortaya çıktığını dile getirdi.

Damarın duvar katlarının birbirinden ayrıldığı "diseksiyon" durumunda da vücuttaki belli organlara dolaşımın kesildiğini ve ölümcül tablo ortaya çıktığını anlatan Güden, sigara içenlerde, 65 yaş üstü erkeklerde, damar sertliği olanlarda, kronik akciğer, şeker ve hipertansiyon hastalarında aort anevrizmasının görülme ihtimalinin daha yüksek olduğuna işaret etti.

Güden, bu hastalığın sessiz seyrettiğini, genellikle bulgu verdiğinde de acil müdahale gerektiğini vurguladı.

Sağlıklı bireylerde aort yırtılma ihtimalinin düşük olduğunu belirten Güden, "Vücutta anevrizmanın bulunduğu yerlere göre sebepler de değişebiliyor. Kalıtımsal veya bağ doku hastalıkları anevrizmalara neden olabilir. Genetik açıdan marfan sendromu, Ehlers-Danlos sendromu, 3 yaprakçıklı yerine 2 yaprakçıklı aort kapağı gibi nedenler risk faktörü olabilir. Bu hastaların takip edilmesi gerekiyor. Yine de en büyük risk grubunu damar sertliği ve yüksek tansiyon hastaları oluşturuyor. Çocuklarda ise daha çok metabolik hastalıklar nedeniyle aort anevrizması görülebiliyor." ifadelerini kullandı.