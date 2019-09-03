Medipol taban puanda yine zirvede

İSTANBUL (AA) - İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi (UTF) bu yıl da Türkiye’deki tüm tıp fakülteleri arasında 547,58 ile en yüksek taban puana sahip fakülte olarak öne çıktı. UTF’nin yanı sıra Türkçe eğitim veren Tıp Fakültesi de 531,79 taban puanı ile tüm tıp fakülteleri arasında en üst sıralarda yer aldı.

İstanbul Medipol Üniversitesi açıklamasına göre, İstanbul Medipol Üniversitesi UTF, Türkiye’deki tıp fakülteleri arasında en yüksek taban puanına (547,58) sahip tıp fakültesi oldu.

Medipol 2016, 2017 ve 2018’de olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmayarak Türkiye birincilerinin adresi olurken İngilizce tıp eğitimi veren Medipol UTF 10 kişilik kontenjanını ilk 77’de olan öğrenciler arasından tamamladı.

Türkçe eğitim veren İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi ise 531,79 taban puanı ile tüm tıp fakülteleri arasında en üst sıralarda yer aldı. Tıp Fakültesinin tam burslu kontenjanları ilk 1000’e giren öğrenciler tarafından dolduruldu.

İstanbul Medipol Üniversitesi, 2018 yılında da Türkiye’deki bütün tıp fakülteleri arasında en yüksek tavan (562,95) ve taban (549,17) puanlara sahip tıp fakültesi olmuştu.