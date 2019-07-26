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Medipol TÖMER'den 150 öğrenci mezun olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 18:33 | Son Güncelleme

Medipol TÖMER'den 150 öğrenci mezun olacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Medipol Üniversitesi ve Türkiye Maarif Vakfı iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Türkçe Öğretimi Yaz Kampı" 29 Temmuz'da düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek.

Üniversiteden yapılan açıklamada, uluslararası öğrencilerin Türkçeyi doğru anlayıp akıcı şekilde konuşmalarını sağlamak amacıyla İstanbul Medipol Üniversitesi Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi (Medipol TÖMER) ve Türkiye Maarif Vakfı'nca düzenlenen kampın, kapanış töreninde öğrencilerin sertifikalarını alacağı bildirildi.

Açıklamada, Güney Kampüs Konferans Salonu'nda, Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın ve Maarif Vakfı Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe'nin katılımıyla yapılacak kapanış töreninde, yaklaşık 150 öğrencinin Türkiye'de kaldıkları dönemdeki deneyimlerini paylaşacağı kaydedildi.

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İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Türkçe Öğretimi Yaz Kampı

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