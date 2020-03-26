Medipol Üniversitesi'nden 'ücretsiz izin' iddiasına ilişkin açıklama

Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı tarafından yapılan yazılı kamuoyu açıklamasında, "Medipol olarak tıbbi ve idari kadrolarımız ile hastalarımızın teşhis ve tedavi süreçleri başta olmak üzere sağlık sunumu hizmetlerimizde herhangi bir aksama veya mağduriyet yaşatmadan, gerekli hijyen koşullarını gözeterek ve Sağlık Bakanlığımız ile Bilim Kurulumuzun talimat ve tavsiyeleri doğrultusunda tüm önlemleri alarak 7/24 kesintisiz olarak görevimizin başındayız" denildi.

'HİÇBİR PERSONELİMİZ ÜCRETSİZ İZNE ZORLANMIYOR'



Tüm dünyada giderek yaygınlaşan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen koronavirüsü ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, personelin ücretsiz izne çıkarıldığı yönündeki iddialarla ilgili ise şu ifadeler yer aldı:

"Covid-19 bulaş riskini en aza indirgemek için sağlık kurumlarımızda bir kamu hizmeti olan sağlık hizmetini hiçbir şekilde aksatmadan, Cumhurbaşkanlığı Makamının 22.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2020/4 sayılı Genelgesinde ve diğer çalışma mevzuatında öngörüldüğü şekilde sürdürüyoruz. Bu bağlamda tıbbi hizmetler dışında çalışan idari ve destek hizmetlerimiz için bu birimlerdeki ihtiyacı karşılayacak asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanmaktadır. Bu uygulamalar sırasında hiçbir personelimiz ücretsiz izne zorlanmadığı gibi çalışma mevzuatı açısından bir mağduriyet doğmamasına da büyük özen gösterilmektedir. Bu nedenlerle sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyona en fazla ihtiyaç duydukları şu dönemde, bazı basın organlarında, özellikle de sosyal medyada kurumsal tavrımızın aksi yönünde yer alan birtakım maksatlı, kasıtlı ve önyargılı yayınların tamamen gerçek dışı olduğunu, kurumlarımızı yıpratmaya yönelik bu tür yayın ve paylaşımlar ve bunların sahipleri hakkında her türlü yasal yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgilerine ve takdirlerine sunuyoruz."