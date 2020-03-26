HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Medipol Üniversitesi'nden 'ücretsiz izin' iddiasına ilişkin açıklama

Medipol Üniversitesi'nden 'ücretsiz izin' iddiasına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 16:24 | Son Güncelleme

Medipol Üniversitesi, senelik izni olmayan personelin koronavirüs salgını sonrası ücretsiz izne çıkarıldığı yönündeki iddialara ilişkin "Hiçbir personelimiz ücretsiz izne zorlanmadığı gibi çalışma mevzuatı açısından bir mağduriyet doğmamasına da büyük özen gösterilmektedir." açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili olarak "Bu süreçte böyle bir durum asla söz konusu değil. Bu algıları oluşturmak isteyenler var, lütfen bunlara inanmayın." açıklamasını yapmıştı.

Medipol Üniversitesi'nden 'ücretsiz izin' iddiasına ilişkin açıklama

Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı tarafından yapılan yazılı kamuoyu açıklamasında, "Medipol olarak tıbbi ve idari kadrolarımız ile hastalarımızın teşhis ve tedavi süreçleri başta olmak üzere sağlık sunumu hizmetlerimizde herhangi bir aksama veya mağduriyet yaşatmadan, gerekli hijyen koşullarını gözeterek ve Sağlık Bakanlığımız ile Bilim Kurulumuzun talimat ve tavsiyeleri doğrultusunda tüm önlemleri alarak 7/24 kesintisiz olarak görevimizin başındayız" denildi.

'HİÇBİR PERSONELİMİZ ÜCRETSİZ İZNE ZORLANMIYOR'

Tüm dünyada giderek yaygınlaşan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen koronavirüsü ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, personelin ücretsiz izne çıkarıldığı yönündeki iddialarla ilgili ise şu ifadeler yer aldı:

"Covid-19 bulaş riskini en aza indirgemek için sağlık kurumlarımızda bir kamu hizmeti olan sağlık hizmetini hiçbir şekilde aksatmadan, Cumhurbaşkanlığı Makamının 22.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2020/4 sayılı Genelgesinde ve diğer çalışma mevzuatında öngörüldüğü şekilde sürdürüyoruz. Bu bağlamda tıbbi hizmetler dışında çalışan idari ve destek hizmetlerimiz için bu birimlerdeki ihtiyacı karşılayacak asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanmaktadır. Bu uygulamalar sırasında hiçbir personelimiz ücretsiz izne zorlanmadığı gibi çalışma mevzuatı açısından bir mağduriyet doğmamasına da büyük özen gösterilmektedir. Bu nedenlerle sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyona en fazla ihtiyaç duydukları şu dönemde, bazı basın organlarında, özellikle de sosyal medyada kurumsal tavrımızın aksi yönünde yer alan birtakım maksatlı, kasıtlı ve önyargılı yayınların tamamen gerçek dışı olduğunu, kurumlarımızı yıpratmaya yönelik bu tür yayın ve paylaşımlar ve bunların sahipleri hakkında her türlü yasal yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgilerine ve takdirlerine sunuyoruz."

BAKAN KOCA: BU SÜREÇTE BÖYLE BİR DURUM ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile kameralar karşısında geçmiş ve koronavirüs ile ilgili olarak son gelişmeleri açıklamıştı. Bakan Koca'ya Medipol Hastanesi ile ilgili "Sahibi olduğunuz Medipol hastanesinde doktor ve temizlik elemanları dışındaki personelin zorunlu izne çıkarıldığı söyleniyor bu doğru mu?" sorusu yöneltilmişti.

Bakan Koca bu soruya, "Bu tip şeylere inanmayın. Bakın ben ilişkimi kestim. Son 1-1,5 yılda oradaki arkadaşlara sorun, beni kaç kez görmüştür. Bu süreçte böyle bir durum asla söz konusu değil. Bu algıları oluşturmak isteyenler var, lütfen bunlara inanmayın" şeklinde yanıt vermişti.

Kaynak: DHA-Mynet

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı
İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardıİstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı
Doğal ilaç olarak kullanılıyor! Dışkıdaki su miktarını...Doğal ilaç olarak kullanılıyor! Dışkıdaki su miktarını...
Anahtar Kelimeler:
Medipol Üniversitesi ücretsiz izin koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Flaş iddia! Bilim Kurulu, sokağa çıkma yasağı istemiş

Flaş iddia! Bilim Kurulu, sokağa çıkma yasağı istemiş

Keyif yaptı! Küvetten paylaştı

Keyif yaptı! Küvetten paylaştı

Futbolcu eşi evde karantinada! Bomba açıklama

Futbolcu eşi evde karantinada! Bomba açıklama

Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

Türkiye'de koronavirüs tehdidi ne zaman ortadan kalkacak?

Türkiye'de koronavirüs tehdidi ne zaman ortadan kalkacak?

İlginizi Çekebilir

Kapatılacağını duyan oraya koştu, uzun kuyruklar oldu

Kapatılacağını duyan oraya koştu, uzun kuyruklar oldu

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Koronavirüsü yok etmek için helikopterle dezenfektan sıkılacak' iddialarına yanıt

'Koronavirüsü yok etmek için helikopterle dezenfektan sıkılacak' iddialarına yanıt

AYM'den KHK kararı! O hüküm iptal edildi

AYM'den KHK kararı! O hüküm iptal edildi

Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesine video konferans yöntemiyle katıldı

G20 zirvesine video konferans yöntemiyle katıldı

Bakan Soylu talimat verdi! Koronavirüs fırsatçılarına operasyon

Bakan Soylu talimat verdi! Koronavirüs fırsatçılarına operasyon

Ordu'da koronavirüse karşı 'dezenfeksiyon tüneli' kuruldu!

Ordu'da koronavirüse karşı 'dezenfeksiyon tüneli' kuruldu!

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı!

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Marmaray'da koronavirüs önlemi! Termal kamera yerleştirildi

Marmaray'da koronavirüs önlemi! Bugün başladı

Konya'da sağlık çalışanlarına darp! Skandal görüntüler

Konya'da sağlık çalışanlarına darp! Skandal görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.