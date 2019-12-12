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Medipol Üniversitesi Rektörü Aydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 17:25 | Son Güncelleme

Medipol Üniversitesi Rektörü Aydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aydın, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye'de ve dünyada gündemi etkileyen önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.

Rektör Aydın, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırılan hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Su altından kıtalararası yarış" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Anadolu Ajansını (AA), doğru haber kaynağı olarak referans kabul ettiklerini belirten Aydın, "Anadolu Ajansı bizim için doğru haber kaynağıdır. Acaba doğrusu nedir diye merak ettiğimiz zaman özellikle sosyal medyada bilgi kirliliğinin olduğu bir ortamda Anadolu Ajansını doğru haberin kaynağı olarak referans alıyoruz. Eğer bir haberin altında Anadolu Ajansının imzası varsa doğruluğundan emin oluyoruz." dedi.

Aydın, "Yılın Fotoğrafları" yarışmasının habercilik konusunda oluşturulmak istenen farkındalığa da destek olduğunu ifade ederek, "Bu fotoğraf yarışmasını, sadece fotoğraf sanatı değil, habercilik konusundaki farkındalığımızı arttırması açısından da ajansın üstlendiği görevlerin farkında olmamız noktasında da çok yararlı buluyorum." diye konuştu.

Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, AA çalışanlarına başarılar diledi.

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