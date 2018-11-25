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Medipol Üniversitesi Rektörü Aydın'ın anne acısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 17:10 | Son Güncelleme

MEDİPOL Üniversitesi Rektörü Prof.

Medipol Üniversitesi Rektörü Aydın'ın anne acısı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - MEDİPOL Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın'ın yaşlılığa bağlı hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden annesi Fatma Aydın (84) için Adapazarı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.
İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın'ın annesi Fatma Aydın, yaşlılığa bağlı hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Fatma Aydın için Adapazarı merkezde bulunan Orhan Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Aydın ailesi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Rektör Prof. Dr. Aydın ve ailesiyle görüşen Bakan Koca, Aydın'ın tabutu başında dua etti. Fatma Aydın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Medipol Üniversitesi Rektörü Aydın'ın anne acısıMedipol Üniversitesi Rektörü Aydın'ın anne acısıMedipol Üniversitesi Rektörü Aydın'ın anne acısıMedipol Üniversitesi Rektörü Aydın'ın anne acısı

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