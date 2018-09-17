HABER

Medipol'den Sağlık Bakanlığı onaylı müzik terapi eğitimi

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.09.2018 11:48 | Son Güncelleme

KANSERDEN uyku bozuklukları ve şizofreniye kadar birçok hastalığın tedavisine katkı sunan müzik terapi uygulaması, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde verilen sertifika programı ile akademik anlamda gelişiyor.

Medipol'den Sağlık Bakanlığı onaylı müzik terapi eğitimi

İSTANBUL, (DHA)-KANSERDEN uyku bozuklukları ve şizofreniye kadar birçok hastalığın tedavisine katkı sunan müzik terapi uygulaması, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde verilen sertifika programı ile akademik anlamda gelişiyor. Prof. Dr. Hanefi Özbek, Prof. Dr. Levent Öztürk, Müzik Terapisti Duygu Duran Orlowski ve Danny Lundmark gibi uzman isimlerin eğitim verdiği programa katılanlar bu alanda istihdam edilmeye başlandı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, geçmişten günümüze farklı hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılan müzik terapisi için Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika programları düzenliyor. Ağustos ayında ilki düzenlenen “Müzik Terapi Sertifika Programı”na doktorlar, sağlık çalışanları, müzisyenler, müzik eğitmenleri ve bu alanda araştırma yapan akademisyenler yoğun ilgi gösterdi. Prof. Dr. Hanefi Özbek, Prof. Dr. Levent Öztürk, Müzik Terapist Duygu Duran Orlowski ve Danny Lundmark gibi alanında uzman isimlerin eğitim verdiği sertifika programına katılanlar şimdiden bu alanda istihdam edilmeye başlandı. 205 saat süren eğitimde teorik eğitimin yanı sıra simülasyonlar ile terapist-danışan ilişkisi hakkında pratik gözlem elde eden katılımcılar, atölye ve çeşitli ses aktiviteleriyle de müzik terapinin inceliklerine hâkim oldu. Ülkemizde yeni olduğu kadar çabuk gelişen ve istihdam vaat eden müzik terapi sertifika programının ikincisi için kayıtlar başladı.

OSMANLI VE SELÇUKLU DÖNEMİ'NDE DE KULLANILIYORDU

Geçmişte Antik Dönem Uygarlıkları, Selçuklu ve Osmanlı Dönemleri'nde hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılan müzik terapi yöntemi güncellenen yaklaşımlarla bugün Avrupa başta olmak üzere dünyada yaygın olarak kullanılıyor. Tüm yaş gruplarında oluşabilecek psikolojik ya da fiziksel rahatsızlıkların iyileştirilmesinde tercih edilen müzik terapi yönteminin akademik anlamda öncülüğünü üstlendiklerine işaret eden İstanbul Medipol Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hanefi Özbek, Türk müziğinin kullanımı ile müzik terapi uygulamalarına yeni bir soluk getirilebileceğini söyledi. Özbek, “Müzik terapi, kanserden şizofreniye kadar birçok hastalığın bilinen tedavilerine yardımcı oluyor. Müzik terapinin hastalıkların iyileşmesine olumlu katkıları olduğu yönünde bilimsel sonuçlar var” dedi.

MÜZİK TERAPİ UYKU BOZUKLUKLARI İÇİN UMUT IŞIĞI OLDU

İstanbul Medipol Üniversitesi Müzik Terapi Sertifika Programı eğitimcilerinden Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Öztürk ile Almanya’da yaşayan müzik terapisti Duygu Duran Orlowski tarafından zekâ geriliği olan bir çocuğun uyku problemini çözmek için yürütülen ve başarılı sonuçlar veren müzikle terapi çalışması verileri uluslararası bir sağlık dergisinde makale olarak yayımlandı. Prof. Öztürk, yapılan bilimsel çalışmanın uyuyamama ve düzensiz uyku sorunları olan çocuklar için umut ışığı olduğunu söyledi.

(FOTOĞRAF)

Medipol'den Sağlık Bakanlığı onaylı müzik terapi eğitimi

PARTNERTürkiye'de en çok satılan araba markaları! -2018Türkiye'de en çok satılan araba markaları! -2018
Avustralya, çileklerin içinden çıkan iğnelerle alarma geçtiAvustralya, çileklerin içinden çıkan iğnelerle alarma geçti
Obeziteye karşı dansla harekete geçtilerObeziteye karşı dansla harekete geçtiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Tütün tüketiminde korkunç rakamlar

Tütün tüketiminde korkunç rakamlar

Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil

Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil

Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...

Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uzmanlardan aspirin uyarısı: Yarardan çok zararı var

Uzmanlardan aspirin uyarısı: Yarardan çok zararı var

Dikkat dağınıklığının sebebi bulundu!

Dikkat dağınıklığının sebebi bulundu!

Kulağını deldirdi, bu hale geldi

Kulağını deldirdi, bu hale geldi

Varis nedir? Varis belirtileri nelerdir? Varis tedavisi varis çorabı ile mi yapılır?

Varis nedir? Varis belirtileri nelerdir? Varis tedavisi varis çorabı ile mi yapılır?

Saç ekimi sonrası pişmanlığa son! Kötü saç ekimi nasıl düzeltilir?

Saç ekimi sonrası pişmanlığa son! Kötü saç ekimi nasıl düzeltilir?

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.