Medipol'den Sağlık Bakanlığı onaylı müzik terapi eğitimi

İSTANBUL, (DHA)-KANSERDEN uyku bozuklukları ve şizofreniye kadar birçok hastalığın tedavisine katkı sunan müzik terapi uygulaması, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde verilen sertifika programı ile akademik anlamda gelişiyor. Prof. Dr. Hanefi Özbek, Prof. Dr. Levent Öztürk, Müzik Terapisti Duygu Duran Orlowski ve Danny Lundmark gibi uzman isimlerin eğitim verdiği programa katılanlar bu alanda istihdam edilmeye başlandı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, geçmişten günümüze farklı hastalıkların iyileştirilmesinde kullanılan müzik terapisi için Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika programları düzenliyor. Ağustos ayında ilki düzenlenen “Müzik Terapi Sertifika Programı”na doktorlar, sağlık çalışanları, müzisyenler, müzik eğitmenleri ve bu alanda araştırma yapan akademisyenler yoğun ilgi gösterdi. Prof. Dr. Hanefi Özbek, Prof. Dr. Levent Öztürk, Müzik Terapist Duygu Duran Orlowski ve Danny Lundmark gibi alanında uzman isimlerin eğitim verdiği sertifika programına katılanlar şimdiden bu alanda istihdam edilmeye başlandı. 205 saat süren eğitimde teorik eğitimin yanı sıra simülasyonlar ile terapist-danışan ilişkisi hakkında pratik gözlem elde eden katılımcılar, atölye ve çeşitli ses aktiviteleriyle de müzik terapinin inceliklerine hâkim oldu. Ülkemizde yeni olduğu kadar çabuk gelişen ve istihdam vaat eden müzik terapi sertifika programının ikincisi için kayıtlar başladı.