Medipol’ün hasta kabul ettiği ülke sayısı son bir yılda 104’e ulaştı

İSTANBUL, (DHA)- IRAK Tabipler Birliği ve Medipol Üniversitesi arasında yapılan anlaşma kapsamında Türkiye’ye gelen heyet, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ni ziyaret etti. Toplantıda, sözleşmenin ön bilgilendirmesi için gerçekleştirilen sunumda, Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu’nun tüm hizmetleri anlatıldı. Yapılan anlaşma kapsamında Irak Tabipler Birliği’ne bağlı hekimlere Medipol Üniversitesi bünyesinde Lisans, Lisans Üstü ve Uzmanlık eğitimleri verilmesi planlanıyor.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nin Irak, Libya, Suriye, başta olmak üzere hemen hemen tüm Müslüman ülkelerden ve tüm Türki Cumhuriyetlerden hasta kabul ettiği ülke sayısının son bir yılda 104’e ulaştığını söyleyen ve toplantının açılış konuşmasını yapan Kurumsal Pazarlama ve Uluslararası Hasta Hizmetleri Koordinatörü Uygar Üstün “Bu ülkelerin yanı sıra bizim için potansiyeli yüksek ülkeler olan Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna’da temsilcilik ofislerimiz bulunuyor. Temsilciliklerimize bu yıl 3 ayrı ülkeyi daha eklemeyi planlıyoruz. Alternatiflerimiz arasında ise Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Birleşik Devletler Topluluğu(CIS), Balkan Ülkeleri, Avrupa Ülkeleri, İngiltere ve Amerika yer alıyor” dedi.