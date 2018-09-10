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Medipol’ün hasta kabul ettiği ülke sayısı son bir yılda 104’e ulaştı

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.09.2018 10:31 | Son Güncelleme

IRAK Tabipler Birliği ve Medipol Üniversitesi arasında yapılan anlaşma kapsamında Türkiye’ye gelen heyet, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ni ziyaret etti.

Medipol’ün hasta kabul ettiği ülke sayısı son bir yılda 104’e ulaştı

İSTANBUL, (DHA)- IRAK Tabipler Birliği ve Medipol Üniversitesi arasında yapılan anlaşma kapsamında Türkiye’ye gelen heyet, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ni ziyaret etti. Toplantıda, sözleşmenin ön bilgilendirmesi için gerçekleştirilen sunumda, Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu’nun tüm hizmetleri anlatıldı. Yapılan anlaşma kapsamında Irak Tabipler Birliği’ne bağlı hekimlere Medipol Üniversitesi bünyesinde Lisans, Lisans Üstü ve Uzmanlık eğitimleri verilmesi planlanıyor.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nin Irak, Libya, Suriye, başta olmak üzere hemen hemen tüm Müslüman ülkelerden ve tüm Türki Cumhuriyetlerden hasta kabul ettiği ülke sayısının son bir yılda 104’e ulaştığını söyleyen ve toplantının açılış konuşmasını yapan Kurumsal Pazarlama ve Uluslararası Hasta Hizmetleri Koordinatörü Uygar Üstün “Bu ülkelerin yanı sıra bizim için potansiyeli yüksek ülkeler olan Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna’da temsilcilik ofislerimiz bulunuyor. Temsilciliklerimize bu yıl 3 ayrı ülkeyi daha eklemeyi planlıyoruz. Alternatiflerimiz arasında ise Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Birleşik Devletler Topluluğu(CIS), Balkan Ülkeleri, Avrupa Ülkeleri, İngiltere ve Amerika yer alıyor” dedi.

MEDİPOL MEGA ÜNİVERSİTE HASTANESİ’NDE 24 DİL KONUŞULUYOR

92 kişilik bir ekipten oluşan Uluslararası Hasta Hizmetleri Departmanı’nda doktor, eczacı, diş hekimi ve hemşire gibi sağlık alanlarında görev yapmış deneyimli kişilerin olduğunu dile getiren Üstün, sözlerine şöyle devam etti:

“Hâlihazırda 24 dilin konuşulduğu bu departmanda farklı dillerde tercüme ihtiyacı da hızlıca karşılanıyor. Yabancı hastalarımızın medikal raporlarını çevirmekle görevli çevirmenlerimizi de bu gruba dahil edebiliriz. Medipol Mega Üniversite Hastanesi, kapasitesi ve hasta odaklı tedavi imkânlarıyla Türkiye, Avrupa ve Balkanlar’da yer alan en kapsamlı hastane komplekslerinden biri olarak gösteriliyor. Genel, Onkoloji, Kalp Damar Cerrahisi ile Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Hastanesi olmak üzere 4 ayrı hastaneden oluşuyor. Medipol ailesi ile birlikte ülkemizi de temsil ettiğimizin bilinciyle, dünya standartlarında verdiğimiz hizmet ile birlikte ekibimizi büyüterek çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.”

(FOTOĞRAF)

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