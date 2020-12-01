Meditasyon nedir? Meditasyon nasıl yapılır?

Meditasyon yapmayı nasıl öğrenirsiniz? Farkındalık meditasyonunda, nefese girip çıkarken nasıl dikkat vereceğinizi ve zihin bu görevden uzaklaştığında nasıl fark edeceğinizi öğrenirsiniz. Bu nefese dönme pratiği, dikkat ve dikkat kaslarını geliştirir. Birçok açıdan oldukça rahatlatıcıdır. İşte detaylar... Meditasyon ve Nefes Nefesimize dikkat ettiğimizde, farkındalık meditasyonunda, şimdiki ana nasıl döneceğimizi ve orada kalacağımızı - yargılamadan kendimizi burada ve şimdi kasıtlı olarak nasıl sabitleyeceğimizi öğreniyoruz. Farkındalık Meditasyonu Meditasyon nedir açıklaması ve farkındalık meditasyonu arkasındaki fikir size basit görünebilir ancak uygulama sabır gerektirir. Nitekim, ünlü meditasyon öğreticileri, meditasyonla ilgili ilk deneyiminin, zihninin diğer görevlere ne kadar çabuk kapıldığını gösterdiğini anlatıyor. Meditasyon Faydaları Meditasyon her şeye çare olmasa da kesinlikle hayatınızda çok ihtiyaç duyulan bir alan sağlayabilir. Meditasyon ne demek öğrenildiğinde ve uygulamaya başlandığında bu gerçek çok net anlaşılmaktadır. Bazen kendimiz, ailelerimiz ve toplumumuz için ve daha iyi seçimler yapmamız için ihtiyacımız olan tek şey budur. Meditasyon pratiğinizde yanınızdaki en önemli araçlar biraz sabır, kendinize biraz şefkat ve oturmak için rahat bir yerdir.

Yeni Başlayanlar İçin Temel Bir Meditasyon Açıklığa kavuşturulması gereken ilk şey: Burada yapılan şey, zihni sürekli olarak beyinde patlayan ve parlayan sayısız ve sonsuz düşünceden sihirli bir şekilde silen bir süreç değil, farkındalığı hedeflemektir. Sadece dikkatinizi nefesinize çekmeye çalışıyorsunuz ve sonra dikkatinizin değiştiğini fark ettiğinizde nefese geri dönüyorsunuz.

Rahatlayın ve birkaç dakika hareketsiz oturmaya hazırlanın. Bunu okumayı bıraktıktan sonra, sadece kendi doğal nefes alışınıza ve nefes vermenize odaklanacaksınız.

Nefesinize odaklanın. Nefesinizi en çok nerede hissediyorsunuz? Karında mı? Burunda mı? Dikkatinizi nefes alıp vermenizde tutmaya çalışın.

İki dakika nefesinizi takip edin. Derin bir nefes alın, karnınızı genişletin ve sonra yavaşça nefes verin, göbeğiniz kasılırken nefesinizi uzatın. Tekrar hoş geldiniz. Zihninizin nefesinizden uzaklaşması ne kadar sürdü? Bilinçli olarak belirli bir şey hakkında düşünmeye yönlendirmeden bile zihninizin ne kadar meşgul olduğunu fark ettiniz mi? Meditasyon nasıl yapılır fikri bilincinizde şekillenmeye başlamalıdır. Önemli olan ilk şey nefestir. Aklımızda genellikle oraya koymayı seçmediğiniz küçük anlatılar akıyor: “Neden patronum yarın benimle buluşmak istiyor?”, “Dün spor salonuna gitmeliydim.”, “Bazı faturaları ödemem gerekiyor” veya (klasik) “Hareketsiz oturmak için zamanım yok, yapacak işlerim var.”...

Farkındalığı “uyguluyorsunuz”, böylece zihninizin ne zaman normal akrobasi yaptığını nasıl anlayacağınızı öğrenebilir ve belki buna biraz ara verip, neye odaklanmak istediğinizi seçebilirsiniz. Bu tür dikkat dağıtıcı şeyleri deneyimlediyseniz önemli bir keşif yaptınız. Basitçe söylemek gerekirse, bu farkındalığın tam tersidir. Kafalarınızda, otomatik pilotta yaşadığınızda, düşüncelerinizin oraya buraya gitmesine izin verdiğiniz, diyelim ki geleceği veya geçmişi keşfederek ve esasen şu anda mevcut olmadığınız zamanın kaygıları ile strese girdiğinizde meditasyon sizi rahatlatabilir. Uygulama yaparken meditasyon müzikleri kullanarak dikkatinizi daha kolay yoğunlaştırabilirsiniz.

Meditasyon ve Zihin Farkındalığı “uyguluyorsunuz”, böylece zihninizin ne zaman normal çalıştığını yaptığını nasıl anlayacağınızı öğrenebilirsiniz ve belki bu duruma biraz ara verip, neye odaklanmak istediğinizi seçebilirsiniz. Özetle, meditasyon kendinizle (ve dolayısıyla başkalarıyla) çok daha sağlıklı bir ilişkiye düşüncelerinizi organize ederek kolaylıkla sahip olmanıza yardımcı olur. Neden Meditasyon Yapmayı Öğrenmelisiniz? Meditasyon yaptığınızda, hayatınıza geniş kapsamlı ve uzun süreli faydalar katarsınız. Bonus olarak da herhangi bir ekstra donanıma sahip olmuş olursunuz. Hayatın stresinden uzaklaşmak için kolaylıkla odanızda kötü enerjiyi temizleyebilirsiniz. İşte Meditasyon Yapmak İçin Beş Neden Telaştan kurtulmak Stresi azaltmak Daha iyi bağlantı kurmak Odaklanmayı geliştirmek Beyin gevezeliğini azaltmak Meditasyon Nasıl Yapılır? Meditasyon, çoğu insanın düşündüğü gibi basit bir uygulama değildir. Bu adımları takip ederek bu süreçte rahatlayabileceğiniz bir yerde olduğunuzdan emin olun, zamanlayıcı ayarlayın ve bir kendinize şans verin.

Oturun. Size sakin ve sessiz hissettiren bir yer bulun. Bir zaman sınırı belirleyin. Yeni başlıyorsanız, beş veya 10 dakika gibi kısa bir süre seçmek yardımcı olabilir.

Vücudunuza dikkat edin. Ayaklarınız yerde olacak şekilde bir sandalyeye oturabilirsiniz, bağdaş kurarak gevşek oturabilirsiniz, diz çökebilirsiniz, önemli olan kendinizi rahat hissetmeniz. Sadece sabit olduğunuzdan ve bir süre kalabileceğiniz bir konumda olduğunuzdan emin olun.