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Medvedev ve Peskov’un yıllık maaşları Putin’den daha fazla

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 22:53 | Son Güncelleme

Rusya’nın 2018 yılına ait gelir ve mal beyanlarını göre ülkedeki siyasinin yıllık kazançları açıklandı.

Medvedev ve Peskov’un yıllık maaşları Putin’den daha fazla

Rusya’nın 2018 yılına ait gelir ve mal beyanlarını göre ülkedeki siyasinin yıllık kazançları açıklandı. Yayınlanan verilerde bazı siyasilerin yıllık toplam maaşlarının Devlet Başkanı Vladimir Putin’den fazla olması dikkat çekti.
Rusya hükümeti üyelerinin 2018 yılına ait gelirleri belli oldu. Ülkenin tüm siyasilerinin yıllık gelirleri ve mal beyanlarının belirtildiği açıklamadaki detaylar dikkat çekti. Açıklanan bilgilere göre Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2018’deki geliri 8.65 milyon ruble olarak kaydedildi.
Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitry Medvedev’in gelirleri 2018’de 9,9 milyon rubleye ulaştı. Putin’in sözcüsü Dmitry Peskov ise geçen yıl 12.795 milyon ruble gelir elde etti. Medvedev ve Peskov’un Devlet Başkanı Putin’den daha fazla kazanması ise dikkat çekti.

Medvedev ve Peskov’un yıllık maaşları Putin’den daha fazla

Medvedev ve Peskov’un yıllık maaşları Putin’den daha fazla

Medvedev ve Peskov’un yıllık maaşları Putin’den daha fazla

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