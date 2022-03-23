Medvedev’den “Nükleer Distopya” Uyarısı

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’e yakın isimlerden biri olan Dimitri Medvedev ABD’nin Rusya’yı yok etmeyi planladığını iddia ederek, “Washington’un buna devam etmesi halinde dünyanın nükleer bir distopyaya doğru sürüklenebileceği” uyarısında bulundu.

2008-2012 yılları arasında Rusya’nın cumhurbaşkanı olan ve sonraki dönemde de başbakanlık yapmış olan Dimitri Medvedev şu anda Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı.

Medvedev, “ABD’nin 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana ilkel bir oyunun parçası olarak Rusya’yı yok etmeyi planladığını” iddia etti.

550 kelimelik yazılı bir açıklama yapan Medvedev, bu planın “Rusya’nın küçük düşürülmesi, kısıtlanması, parçalanması, bölünmesi ve yok edilmesi anlamına geldiğini” ileri sürdü.

Daha önce Putin’in yakın çevresindeki en az şahin isimlerden biri olarak değerlendirilen Medvedev’in görüşleri, Moskova’nın 1962 Küba Füze Krizi’nden bu yana Batı’yla en büyük çatışmayla karşı karşıya kaldığı bir sırada Kremlin içindeki düşünce yapısıyla ilgili bir fikir veriyor. ABD daha önce yaptığı açıklamalarda Rusya’nın çökmesini istemediğini, kendi çıkarlarının müreffeh, istikrarlı ve açık bir Rusya’yla örtüştüğünü kaydetmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan henüz Rus yetkilinin bu açıklamalarına yanıt gelmedi.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 10 milyon kişinin de göç etmek zorunda kaldığı Rusya’nın Ukrayna işgali, dünyanın en büyük iki nükleer gücü olan Rusya ve ABD arasında daha kapsamlı bir çatışmaya ilişkin kaygıları arttırdı.

Medvedev, Kremlin’in Rusya’nın yok edilmesine asla müsaade etmeyeceğini belirterek Washington’un “yıkıcı amaçları” olarak nitelediği adımlarında başarılı olması halinde “dünyanın büyük bir nükleer patlamayla sonuçlanacak distopik bir krizle karşı karşıya kalabileceği” uyarısında bulundu.

Yazılı açıklamasında Rusya’nın olası çöküşünün ardından Putin sonrası bir döneme ilişkin tablo da çizen Medvedev, dünyanın en büyük ülkesinin alan olarak yok edilmesinin “ABD ve Avrupa’daki hedeflere doğrultulmuş maksimum sayıda nükleer savaş başlığıyla birlikte Moskova’da istikrarsız bir liderliğe yol açabileceğini” belirtti.

“Rusya’nın çöküşünün kaçıklar, fanatikler ve radikaller tarafından yönetilen Avrasya topraklarında beş ya da altı nükleer silahlı devletle sonuçlanacağını” savunan Medvedev açıklamasında, “Bu bir distopya mı yoksa geleceğe ait bir tür çılgın tahmin mi? Yoksa ucuz roman mı?” ifadelerini kullandı.

“Varoluşsal tehdit halinde nükleer silah kullanırız”

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Salı günü katıldığı CNN yayınında, Rusya’nın güvenlik politikasının yalnızca varoluşunun tehdit altında olması halinde nükleer silah kullanmasını öngördüğünü belirtmişti.

Peskov, Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in nükleer silah kullanmayacağından emin olup olmadığı yönündeki soruya, “İç güvenlik kavramımız kamuya açık. Nükleer silahların hangi durumlarda kullanılacağını orada okuyabilirsiniz. Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit varsa o zaman iç güvenlik olgusu kapsamında nükleer cephane kullanılabilir” sözleriyle yanıtladı.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin geçtiğimiz ay nükleer güçlerin hazır olması talimatını vermişti. 28 Şubat günü de Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer füze güçlerinin ve Kuzey ve Pasifik filolarının güçlendirilmiş muharip görev konumuna getirildiğini açıklamıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres 14 Mart’ta yaptığı açıklamada, “Bir dönem düşünülemez bir olgu olan nükleer çatışma olasılığının yeniden olasılık dahilinde olduğunu” söylemişti.

