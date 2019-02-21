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Medya Akademisi eğitimlerine başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 11:54 | Son Güncelleme

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği ile Aksaray Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından açılan “Medya Akademisi” Cumartesi günü eğitimlerine başlıyor.UMED ve Aksaray Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından açılan Medya Okulu’nda, medyada yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimlerin verilmesi hedefleniyor.

Medya Akademisi eğitimlerine başlıyor

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği ile Aksaray Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından açılan “Medya Akademisi” Cumartesi günü eğitimlerine başlıyor.
UMED ve Aksaray Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından açılan Medya Okulu’nda, medyada yaşanan değişime, sosyal medyadaki gelişmelere, teknoloji kullanımını etkinleştirmeye yönelik uygulamalı ve sistematik eğitimlerin verilmesi hedefleniyor. Söz konusu eğitimler öğrencilere ücretsiz olarak verilecek. Aksaray’da ilk kez açılacak olan Medya Akademisi’nde ayrıca, öğrencilerin algı gücünü artırmak, haber kaynağına ulaşma ve olaylara haberci gözüyle bakabilmeleri amacıyla deneyim paylaşımı da yapılacak. Derslere sürekli katılım sağlayan ve başarılı olan öğrencilere 5 haftalık eğitimin sonunda sertifika verilecek.

28 Şubat medyası masaya yatırılıyor
Derslerin başlayacağı Cumartesi günü ayrıca UMED ve Aksaray Üniversitesi İletişim Topluluğu tarafından “28 Şubat’ın Suç Ortağı Medya” başlıklı bir panel düzenlenecek. Moderatörlüğünü Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin’in yapacağı panelde, gazeteciler Kenan Kıran, Kemal Gümüş ve Yakup Köse sunumlar gerçekleştirecek. Ankara ve İstanbul’dan gazetecilerin de misafir olarak katılacağı “28 Şubat’ın Suç Ortağı Medya” paneli Aksaray Üniversitesi Merkez Derslikler Konferans Salonunda Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak.

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