HABER

Medya aşırı sağcı saldırganlara "terörist" demek istemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 15:40 | Son Güncelleme

İngiliz Takip Merkezi Signal AI'ın araştırması, haberlerde "aşırıcılık yanlısı" Müslümanların, aşırı sağcılardan 3 kat daha fazla terörist olarak tanımlandığını ortaya koydu

LONDRA (AA) - İngiltere'de yapılan bir araştırma, medyanın aşırı sağcı saldırganları terörist olarak tanımlamakta isteksiz olduğunu gösterdi.

Medya takip merkezi Signal AI, son 2 yıldaki 11 farklı terör saldırısına ilişkin 80 farklı dildeki 200 binden fazla gazete, TV ve radyo haberini inceledi.

Buna göre medyada, "aşırıcılık yanlısı" Müslümanlar, aşırı sağcılardan 3 kat daha fazla terörist olarak tanımlandı. "Aşırıcılık yanlısı" Müslümanlar tarafından yapılan herhangi bir saldırıya ilişkin haberlerin yüzde 78'inde olay terörizmle ilişkilendirilirken, bu oran aşırı sağcıların saldırılarında yüzde 24'te kaldı.

Araştırmada, "Aşırılık yanlısı Müslümanların yaptıkları saldırıları haberleştirmek, aşırı sağcı saldırıları haberleştirmekten oldukça farklı." sonucuna varıldı.

Ancak medyanın şaşırtıcı bir şekilde Yeni Zelanda'daki 2 camiyi hedef alan saldırıyı terör eylemi olarak nitelediğine de dikkat çekildi. Bu farklılıkta, Başbakan Jacinda Ardern'in olayı 6 saat içinde terör saldırısı olarak tanımlamasının etkili olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Karşılaştırma olarak da ABD Başkanı Donald Trump'ın Ekim 2018'de Pensilvanya eyaletindeki bir sinagoga yönelik saldırıyı, terör eylemi olarak nitelemede isteksiz davranması gösterilerek, liderlerin tutumlarının haberlere yansıdığı vurgulandı.

Katil olduğunuza inanmanız sadece 3 saat sürer!Katil olduğunuza inanmanız sadece 3 saat sürer!
İstanbul Havalimanı’nda polislerden yolculara pasta ikramıİstanbul Havalimanı’nda polislerden yolculara pasta ikramı
Türk Polis Teşkilatı 174 yaşındaTürk Polis Teşkilatı 174 yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aşırı sağ ingiltere medya terör

En Çok Okunan Haberler

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.