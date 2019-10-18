HABER

Medya-İş Sendikasından sınır hattına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 13:05 | Son Güncelleme

Genel Başkan Sezai Ballı ve beraberindeki heyet, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinde özveriyle görev yapan gazetecilere moral vermek ve destek olmak amacıyla bölgede temaslarda bulundu

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) Genel Başkanı Sezai Ballı ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinde görev yapan gazetecileri ziyaret etti.

Ballı ve Genel Sekreter Cemal Sonsay ile Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir'den oluşan heyet, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinde temaslarda bulundu.

Ceylanpınar ilçesine giden heyet, burada harekatı takip eden Anadolu Ajansı (AA) ekipleriyle bir araya geldi.

AA Yurt Haberler Editörü Muharrem Aksakallı ve AA Gaziantep Bölge Müdürü Salih Bilici'den sahada yürütülen çalışmalara ilişkin detaylı bilgi alan heyet, harekat kapsamında özveriyle görev yapan ekiplere moral vermek ve destek olmak için bölgeye geldiklerini söyledi.

Daha sonra Akçakale ilçesine geçen Ballı, Sonsay ve Özdemir, burada da sınırın sıfır noktasında incelemede bulundu.

PARTNER Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor! Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor!
Kayseri Üniversitesi'nden diplomatik başarıya destekKayseri Üniversitesi'nden diplomatik başarıya destek
Uzungöl'de yıkımı beklenen yapılara bakanlık incelemesiUzungöl'de yıkımı beklenen yapılara bakanlık incelemesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akçakale Ceylanpınar Medya İş Sezai Ballı sınır hattı Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güvenlik uzmanlarından Türkiye ile ABD'nin anlaşması sonrası flaş açıklamalar

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Türkiye ve ABD'nin anlaşmasının ardından bölgede sessizlik hakim!

Türkiye ve ABD'nin anlaşmasının ardından bölgede son durum

İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 41 polis hakkında gözaltı kararı

23 ilde dev operasyon! Çoğu aktif görevde...

Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde deprem

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye hedeflerine ulaşmıştır

'Türkiye hedeflerine ulaşmıştır'

ABD-Türkiye görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Trump'ın mektubu konuşuldu mu?

Kritik görüşmede Trump'ın mektubu konuşuldu mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.