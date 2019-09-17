"Medya Kapasite Geliştirme Eğitimi Kampı" Samsun'da başladı

Anadolu Ajansı Haber Akademisi, İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde, genç medya mensubu adaylarına Samsun'da, "Medya Kapasite Geliştirme Eğitimi Kampı" kapsamında eğitim veriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Samsun'daki 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda başlayan eğitime, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin saygın üniversitelerinde medya ile ilgili bölümlerde öğrenimine devam eden 150 genç katılıyor.

Eğitimde, AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, çatışma analizi ve kriz raporlama; İngilizce Haberler Editör Yardımcısı Mert Bezgin, haber yazma teknikleri; Enerji Haberleri Editör Yardımcısı Barış Sağlam, uygulamalı röportaj teknikleri; İngilizce Haberler yardımcı muhabiri Sadık Kedir Abdu, internet gazeteciliği; fotomuhabirler Özge Elif Kızıl ve Arif Yaman, fotoğraf uygulamaları; İngilizce Haberler muhabiri

Satuk Buğra Kutlugün, gazetecilikte gündem ve kaynak; sosyal medya muhabiri

Oğuzhan Çal da sosyal medya uygulamaları konusunda katılımcılara ders verecek.

İngilizce olarak 29 Eylül'e kadar sürecek eğitimde, genç medya mensubu adaylarının teknik kabiliyetlerinin artırılması ve mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

