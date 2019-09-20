"Medya Kapasite Geliştirme Eğitimi Kampı"ında sertifika heyecanı

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde, Samsun'da düzenlenen "Medya Kapasite Geliştirme Eğitimi Kampı"nın ilk bölümünü başarıyla tamamlayan genç gazeteci adaylarına sertifikaları verildi. AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, Gençlik ve Spor Bakanlığının Samsun'daki 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda düzenlenen sertifika töreninde, eğitim kampının ilk bölümünü tamamladıklarını söyledi. AA Haber Akademisi olarak sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda da medya kapasitesinin geliştirilmesi ve genç gazetecilerin yetiştirilmesi için birçok programlar yaptıklarını ifade eden İşbilir, şöyle konuştu: "Bu programlara destek veriyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nun düzenlemiş olduğu Medya Kapasite Geliştirme Eğitimi Kampı'na da destek vermekten dolayı çok mutluyuz. Çünkü İslam dünyasının bir medya hamlesine ihtiyacı var. Biliyorsunuz, İslam dünyası nüfusunun yüzde 55'i, 30 yaşının altındaki gençlerden oluşuyor. Dünyadaki çatışmaların yüzde 60'tan fazlası İslam dünyasında yaşanıyor. Fakat bu çatışmaların, İslam dünyasının sesinin doğru duyurulması lazım. Bunun için de güçlü medya lazım."

- "Yüreği kuvvetli gazetecilerin yetişmesi gerekiyor" İşbilir, güçlü medyanın, bir makineden değil yine insanlardan oluştuğunu belirterek, medya işinin dönüp dolaşıp insan kaynağına dayandığına işaret etti. AA'nın 100. yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi'nin de tam da bu amaca hizmet ettiğini dile getiren İşbilir, şunları kaydetti: "Gerek içeride gerekse özellikle İslam aleminde insan hikayelerinin bizim toprağımızın, bizim insanımızın sesinin tüm dünyaya doğru ve etkili bir şekilde duyurulması için güvenilir, güçlü, etkili ve kalemi, yüreği, beyni kalbi kuvvetli gazetecilerin yetişmesi gerekiyor. Medya mensuplarının yetişmesi gerekiyor. Biz de bu amaca hizmet etmek üzere Haber Akademisi olarak birçok program düzenliyoruz. Bu da onlardan biri." Programa katılan ve başarıyla tamamlayan gençleri tebrik eden İşbilir, ev sahibi kurumları, ortakları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'na katkılarından dolayı teşekkür etti. - "AA 100 yaşına giriyor" Bu tür programların derinleşerek, gelişerek, hem nitelik hem nicelik anlamında devam etmesi temennisinde bulunan İşbilir, şöyle devam etti:

"Anadolu Ajansı, 99 yaşında, gelecek yıl 6 Nisan'da 100 yaşına giriyor. Birikimi çok kuvvetli bir kurum. Bu birikimi ustalarla, yeni gazetecilere aktararak yeni bir neslin doğması için uğraşıyoruz. 13 dilde yayın yapıyoruz. Küresel anlamda, etki anlamında da dünyanın en önemli 5. ajansıyız. Bu ajansında sizler gibi çok değerli arkadaşlarımıza, güçlü gazetecilere ihtiyacı var. İnşallah hep birlikte bu yürüyüşü daha ilerilere taşırız." Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise böyle güzel bir programa ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. İslam İşbirliği Gençlik Forumu Genel Direktörü Serkan Küçükberber de Kasapoğlu'na, İşbilir'e ve El Cezire'den (Al Jazeera) Awad Jouma ile 19 Mayıs Gençlik Kampı Müdürü Halim Seyhan'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, tablo hediye etti. Konuşmaların ardından eğitimi başarıyla tamamlayan genç gazeteci adaylarına sertifikaları verildi. Eğitime Makedonya'dan katılan Avdil Zimberi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa birçok ülkeden katılımın olduğunu hatırlattı.