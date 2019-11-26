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Medya Okulu’nun konuğu Fuat Kozluklu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 16:18 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen deneyimli gazetecilerin tecrübelerini paylaşacağı “Medya Okulu” programı Görükle Gençlik Merkezinde gazeteci Fuat Kozluklu ile devam etti.Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üniversitelilerin yoğun olarak yaşadığı Görükle’ye kazandırdığı ve içinde yurt bölümü, etüt odaları, internet odaları, kütüphane, eğitim atölyeleri, fuaye alanı ile 270 kişilik konferans salonu bulunan Görükle Gençlik Merkezi, önemli buluşmalara ev sahipliği devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen deneyimli gazetecilerin tecrübelerini paylaşacağı “Medya Okulu” programı Görükle Gençlik Merkezinde gazeteci Fuat Kozluklu ile devam etti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üniversitelilerin yoğun olarak yaşadığı Görükle’ye kazandırdığı ve içinde yurt bölümü, etüt odaları, internet odaları, kütüphane, eğitim atölyeleri, fuaye alanı ile 270 kişilik konferans salonu bulunan Görükle Gençlik Merkezi, önemli buluşmalara ev sahipliği devam ediyor. Değişen dünya düzeni içerisinde gelişmeleri doğru okuyabilmek, anlamlandırabilmek ve yorumlayabilmek amacıyla medyaya ilgi duyan gençlerin tespiti ve onların medya vizyonuna katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Medya Okulu’nun bu haftaki konuğu Gazeteci, Haber sunucusu ve yazar Fuat Kozluklu oldu.
‘Spikerlik Eğitimi’ konulu bir sunum yapan Kozluklu, televizyon dünyasına ilişkin teorik ve pratik bilgiler paylaşılarak görsel sunumlarla medya üzerine tarihsel bir sunum yaptı.
Program sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Basın Koordinatörü Ahmet Akhan tarafından gazeteci Fuat Kozluklu’ya çini takdim edildi.

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