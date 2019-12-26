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  4. Medya Okulu’nun konuğu; Rasih Turanoğlu

Medya Okulu’nun konuğu; Rasih Turanoğlu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 15:49 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Medya Okulu” programı Görükle Gençlik Merkezinde 24 TV muhabir ve spikeri Rasih Turanoğlu ile devam etti.Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üniversitelilerin yoğun olarak yaşadığı Görükle’ye kazandırdığı ve içinde yurt bölümü, etüt odaları, internet odaları, kütüphane, eğitim atölyeleri, fuaye alanı ile 270 kişilik konferans salonu bulunan Görükle Gençlik Merkezi, önemli buluşmalara ev sahipliği devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Medya Okulu” programı Görükle Gençlik Merkezinde 24 TV muhabir ve spikeri Rasih Turanoğlu ile devam etti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üniversitelilerin yoğun olarak yaşadığı Görükle’ye kazandırdığı ve içinde yurt bölümü, etüt odaları, internet odaları, kütüphane, eğitim atölyeleri, fuaye alanı ile 270 kişilik konferans salonu bulunan Görükle Gençlik Merkezi, önemli buluşmalara ev sahipliği devam ediyor. Değişen dünya düzeni içerisinde gelişmeleri doğru okuyabilmek, anlamlandırabilmek ve yorumlayabilmek maksadıyla medyaya ilgi duyan gençlerin tespiti ve onların medya vizyonuna katkı sağlamak için Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Medya Okulu’nun bu haftaki konuğu 24 TV muhabir ve spikeri Rasih Turanoğlu oldu.
‘Diksiyon ve hitabet’ konulu bir sunum yapan Turanoğlu, televizyon dünyasına ilişkin teorik ve pratik bilgiler paylaşılarak görsel sunumlarla medya üzerine bir sunum yaptı.
Program sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Nurullah Yıldız tarafından Turanoğlu’na çini takdim edildi.

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