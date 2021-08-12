Medya Örgütlerinden RTÜK’e Sansür Eleştirisi

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bugünkü toplantısında 17 farklı dosyada beşi ulusal, biri yerel altı televizyon kanalına para cezası verdi.

Ceza alan televizyon kanalları Fox TV, Halk TV, Tele 1, Habertürk ve İzmir’den yayın yapan TV 35 oldu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dünkü Twitter paylaşımıyla bugünkü toplantıdaki oyunu açık ettiği gerekçesiyle üye İlhan Taşçı’yı toplantıdan çıkardı.

RTÜK üyesi Taşçı: ‘‘Eğer bir yayına müdahale ediyorsanız bu sansürdür, suçtur’’

RTÜK toplantısının bitmesinin ardından bir diğer üye Okan Konuralp ile birlikte basın açıklaması yapan İlhan Taşçı, geçtiğimiz hafta RTÜK Başkanı’nın ‘kişiye özel’ olarak televizyon kanal yöneticilerine gönderdiği metni deşifre ettiği için toplantıdan çıkarıldığını söyledi.

Taşçı, ‘‘Üst Kurul’un alacağı kararla ya da kullanacağım oylarla ilgili en ufak bir imada dahi bulunmama rağmen geçtiğimiz hafta sansürü deşifre ettiğim için bir anlamda onun rövanşını almak için ‘ihsas-ı rey’ (oyunu belli etme) dedi. Biz Radyo Televizyon Üst Kurulu heyeti olarak 6112 sayılı kanuna tabi çalışırız. RTÜK Kanunu’nun hiçbir yerinde, ihsas-ı reyde bulunma ile ilgili bir yasaklama, kısıtlama hükmü yoktur. Bunu hatırlattım, bu maddeyi göstermesini istedim. Birilerinin kişisel, keyfi tutumu ile biz hareket edemeyiz. Bağlayıcı olan mevzuattır. Böyle bir hüküm yasada olmamasına rağmen, bir oldubittiye getirerek, Kurul’daki sayısal çoğunluğunu da arkasına alarak, hukukun da arkasından dolanarak benim müzakerelere katılmamın engellenmesine dönük oylama yapmıştır. Oylama sonucunda 6 üyenin oyuyla, müzakere salonundan ayrılmam yönünde karar alınmıştır. Toplantı salonunu terk etmek zorunda bırakıldım. Eğer bir yayına müdahale ediyorsanız, bu sansürdür, suçtur’’ dedi.

İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı’nın kendisiyle ilgili tasarrufunu yargıya taşıyacağını ifade etti.

‘‘RTÜK’ün son yaptırımları tüm uyarılara rağmen halkımıza gerçek dışı bilgi veren kurumlara yöneliktir’’

Taşçı’nın ‘sansür’ uygulamakla eleştirdiği RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de kendi sosyal medya hesabından iddialara yanıt verdi.

Önce altında RTÜK imzası bulunan ‘‘RTÜK’ün amacı halka gerçek dışı bilgi verilmesini engellemektir; orman yangınları süresince yayıncı kuruluşlar halka doğru haber vermeleri konusunda iki kez uyarılmıştır; RTÜK’ün son yaptırımları yangın yayını yapan kuruluşlara değil, tüm uyarılara rağmen halkımıza gerçek dışı bilgi veren kurumlara yöneliktir’’ yazılı mesajı paylaşan Şahin ardından da ‘‘Gerçek budur. Olayın çarpıtılmamasını rica ediyorum. İlgili mevzuat çerçevesinde Üst Kurul’da yapılan oylama sonucunda RTÜK Üyesi Sn. Taşçı’nın sadece bahse konu dosyaların müzakerelerine katılmaması kararı alınmıştır’’ yazdı.

Konuralp: ‘‘Kendi beceriksizliklerinin üstüne örtmek için ceza yağdırıyorlar’’

VOA Türkçe’nin ulaştığı RTÜK üyesi Okan Konuralp ise iktidarın RTÜK aracılığıyla televizyonları, Basın İlan Kurumu aracılığıyla da gazeteleri baskı altına almaya çalıştığını dile getirdi.

Konuralp, ‘‘Beceremiyorlar, iktidarla özdeş kanallar seyredilmiyor, saygın tek bir köşe yazarları yok, milyonlarca dolar harcamalarını rağmen iflas etmiş bir medya yapılanmasına sahipler. Kendi beceriksizliklerinin üstüne örtmek için ceza yağdırıyorlar. Mümkün mertebe halkın haber hakkını gözeten ve özgür yayın yapmak isteyen televizyonları RTÜK, gazeteleri ise Basın İlan Kurumu aracılığı ile baskı altına almaya çalışıyorlar. Dört yıl hatta beş yıl önce medyayı hizaya çekmeye çalışıyorlardı ama şimdi geldikleri nokta çaresizlik. Çöküyorlar, gidiyorlar, bu durumu kamufle etmek için baskı yaratmak istiyorlar. Bugün cezaya muhatap tüm kurumların yaptıkları her haber, insanların her sözü tokat gibi çarpıyor. Bir de bu kararlar RTÜK’ün özgün iradesi değil, sarayın iradesi’’ dedi.

TGC: ‘‘RTÜK, eleştirel medyaya bedel ödettirmektedir’’

Medya örgütleri de RTÜK kararlarına tepki gösterdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), RTÜK’ün bu cezalarla yalnız halkın haber alma, bilgilenme, gerçekleri öğrenme hakkını engellemediğini aynı zamanda Anayasa’yı da yok saydığını savundu.

Açıklamada, ‘‘RTÜK’ün 3 Ağustos 2021 Salı günü medya yöneticilerine yangın görüntülerinin halkla paylaşılmaması için özel mesajlar göndererek editöryel bağımsızlığa müdahale ettiği kamuoyuna yansımıştır. Ardından da 11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yaptığı toplantıda RTÜK, FOX TV, Halk TV, Habertürk, KRT, Tele 1 ve TR 35 kanallarına toplam 17 dosyadan oy çokluğuyla ceza vermiştir. Cezaya konu olan sözlerin çoğunluğunu orman yangınlarıyla ilgili haber ve programlarda geçen ifadeler oluşturmaktadır. Kararlarını demokratik toplum ölçütü olan çağdaş ve özgürlükçü bir yaklaşımla alması beklenen RTÜK, verdiği para cezaları ve yayın durdurma kararlarıyla eleştirel medyaya bedel ödettirmektedir. RTÜK yine sansür görevini üstlenmiştir. RTÜK’ü Anayasaya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygı göstermeye çağırıyoruz’’ denildi.

TGS: ‘‘Bir sansür kurumuna dönüştürülen RTÜK, yangınları haberleştiren kanallara ceza yağdırdı’’

Türkiye Gazeteciler Sendikası da (TGS) sosyal medya hesabından #GazetecilikEngellenemez etiketiyle yaptığı paylaşımda RTÜK’ü sansürcülükle suçladı.

TGS, ‘‘Bir sansür kurumuna dönüştürülen RTÜK, yangınları haberleştiren kanallara ceza yağdırdı. Halkın gerçekleri öğrenmesine engel olan, yangını söndürmek yerine sansürlemeye çalışan zihniyet kaybedecek, gazetecilik kazanacak. Basın hürdür sansür edilemez’’ ifadelerini kullandı.

