Medya Özgürlüğünde Türkiye’ye Eleştiri ABD’ye Övgü

Merkezi New York’taki uluslararası gazetecilik örgütü Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), ABD Adalet Bakanı Merrick Garland’ın, federal savcıların gazetecilerin telefon ve e-posta kayıtlarını elde etmesini sınırlayan yeni kural ve yasalarla ilgili atılan olumlu adımlardan memnuniyet duyduğunu açıkladı. CPJ, Türkiye’yi ise, basın kartları konusunda partizanlık yapıldığı gerekçesiyle eleştirdi.

ABD’de medya özgürlükleri konusunda atılan adımların diğer ülkelere de örnek teşkil etmesi gerektiğini kaydeden Gazetecileri Koruma Komitesi, Türkiye’yi ise devlet tarafından gazetecilere verilen basın kartlarının keyfi ve muğlak sebeplerle iptal edildiği, partizanlık yapıldığı, hükümet yetkililerinin gazetecilere saldırgan bir dil kullandığı gerekçesiyle eleştirdi.

“Karar yurtdışına da örnek teşkil etmeli”

CPJ Direktör Yardımcısı Robert Mahoney, ABD Adalet Bakanlığı’nın kararının, araştırmacı gazetecilerin kamuoyunu aydınlatmak için muhbirlerin ifşaatlarını araştırıp yayınlanması konusunda üzerlerindeki caydırıcı hükümet baskısının etkisini azaltacağını belirterek, “Karar memnuniyetle karşılanan bir ilk adımdır. Washington'un, gazetecilerin kaynaklarla olan gizli ilişkilerini federal savcıların soruşturma yetkilerini sınırlayan yeni kuralları yurtdışında bir örnek teşkil etmelidir” dedi.

Mahoney, "Bu, kamuoyunun, hükümetin kendileri adına ne yaptığını öğrenmek için muhbirlerin ifşaatlarına giderek daha fazla bağımlı hale geldiği bir zamanda, araştırmacı gazetecilik üzerindeki caydırıcı etkiyi azaltmak için memnuniyetle karşılanan bir ilk adımdır" ifadesini kullandı.

“Türk hükümeti basın kartları konusunda partizanlık ve keyfi uygulamalar yapıyor”

Gazetecileri Koruma Komitesi Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Gulnoza Said ise, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a gönderdiği e

