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Medya Sanat Merkezinde yeni dönem eğitimleri başladı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 08.12.2019 10:42 | Son Güncelleme

MSM Başkanı İsmail Halis: - "İlk sezonumuzda üç okulumuz başladı ve bitti. İkinci sezonda sadece senaryo okulumuz vardı. Üçüncü sezonda ise 4 yeni okulumuz için buradayız"

İSTANBUL (AA) - Medya Sanat Merkezi (MSM) ve Medeniyet TV'nin birlikte düzenlediği, "Yeni Medya", "Belgesel", "Senaryo" ve "Tiyatro" okulları başladı.

MSM Başkanı İsmail Halis, Eyüpsultan'daki Bahariye Mevlevihanesi'nde gerçekleşen açılışta, üçüncü sezona Medeniyet TV iş birliğinde başladıklarını söyledi.

İlk sezonda üç okulları bulunduğunu ve bunların tamamlandığını aktaran Halis, "İkinci sezonda sadece senaryo okulumuz vardı. Üçüncü sezonda ise 4 yeni okulumuz için buradayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." dedi.

Bu yıl eğitim için 250 başvuru geldiğini ifade eden Halis, şöyle konuştu:

"Yoğun başvuru süreci sonrası yapılan mülakatlarla toplam 125 öğrenci okullarımıza katılmaya hak kazandı. Eğitimlerimize kabul edilen belgesel okulunda 32, senaryo okulunda 23, yeni medya okulunda 28 ve tiyatro okulunda 36 kişi bugün eğitimlere başlayacak."

Medeniyet TV Yayın Yönetmeni Seyfullah Şenel ise deneyimli isimler eşliğinde, teoriyle pratik eğitimi kapsayan derslerin 7 hafta devam edeceğini aktararak, "Sorumluluk bilincini kuşanarak buraya geldiniz. Duamız odur ki aranızda derdini bin dermana değişmeyen tiyatrocular, senaristler, belgeselciler ve gazeteciler çıksın." diye konuştu.

Şenel, "Her insan belgeseldir" sloganıyla yola çıkan belgesel okulundaki eğitimlerin, Ahmet Seven ve Ensar Altay koordinatörlüğünde gerçekleşeceğini ifade ederek, diğer okullarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Sektöre profesyonel senaristler yetiştirmeyi amaçlayan ve koordinatörlüğünü Bülent Ata'nın üstlendiği senaryo okulu, 'Hikayen seni arıyor' sloganıyla yapılacak. Eğitime ünlü senaristler konuk olarak katılıp tecrübelerini paylaşacak. Katılımcıların skeç hazırlama fırsatı bulacağı tiyatro okulu, oyuncu Osman Doğan ve Ayşe (Şahinboy) Doğan'ın koordinatörlüğünde düzenlenecek. Pratiğin ön planda olduğu atölyeye profesyonel isimler de katılacak.

'Yarının medyası bugün kuruluyor' sloganıyla hareket eden yeni medya okulu ise en son iletişim teknolojileriyle her geçen gün büyüyen medya sektörünün her alanında görev alabilecek iletişimciler yetiştirmeyi hedefliyor. Gazeteci Ersin Çelik koordinatörlüğünde yapılacak dersleri mesleğinde deneyimli kişiler verecek."

Yedi hafta sürecek eğitimi tamamlayan başarılı öğrencilere eğitim sonunda sertifika takdim edilecek.

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