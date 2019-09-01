"Medya, yasa ve kurallara riayet etmeli"

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 17-25 Aralık sürecinde montajlı sahte ses kayıtlarıyla bir kumpasın hedefi olduğunu belirterek, "Medya ve gazetecilik her zaman toplumun tabi olduğu yasa ve kurallara riayet etmelidir." dedi. Bağış, Brüksel merkezli New Europe Dergisi'nde “Şiddet, Yalan Haber ve Sorumlu Medya” konulu makale kaleme aldı. Makalesinde medyanın tarihsel gelişimini özetleyen Bağış, şiddet olaylarını yansıtan bazı haberlerle, yalan ve uydurma haberlerin topluma zarar verdiğini anlattı. Toplumun, televizyon ve internetle, şiddet sahnelerine maruz kaldığını belirten Bağış, "Sosyal medyada akılalmaz türdeki vahşetlere tek dokunuşla ulaşılabiliyor. Bilgisayar oyunları ise gençlere hayatlarında adlarını bile duymadıkları silahları nasıl kullanacaklarını öğretiyor." yorumunda bulundu. - "Medya kurumlarının tekelleşmesi mutlaka engellenmelidir" Bağış, güçlü şirketlerin ana akım medya üzerinde "muazzam bir etkiye" sahip olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Medya kuruluşlarından yayılan şiddet ve bozulma ile başa çıkmak istiyorsak medya kurumlarının tekelleşmesi mutlaka engellenmelidir. Nobel ödüllü Fransız yazar ve filozof Albert Camus’un dediği gibi 'Özgür basın iyi ya da kötü olabilir, ama özgürlük olmayınca basın sadece ve sadece kötü olacaktır.' Yalan ve uydurma haberler, dünyamızı kaosa sürükleyen hastalığın geldiği son noktadır. İçeriği değiştirerek veya teknolojik hilelerle yapılan uydurma haberler, toplumları zehirliyor, siyasi gelişmeleri felce uğratıyor ve ekonomilere zarar veriyor. Tarihin hiçbir döneminde dünyada gerçekler bu denli baskı altında olmamıştı. Çarpık, uydurulmuş veya yalan haberler zihinleri kolayca bulandırabilir ve gerçeği hiçe sayabilir." - "Yalan haberlerin mağduruyum" Kamuoyunda "17-25 Aralık süreci" olarak anılan dönemde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) saldırılarına maruz kaldığını kaydeden Bağış, "Ben de şahsen yalan haberlerin mağduru olmuş biriyim." ifadesini kullandı. Bağış, 17 ve 25 Aralık 2013 tarihlerinde, Türkiye'de iki post-modern darbe girişimi yaşandığını, sonrasında bazı medya kuruluşları ve bazı yargı mensuplarının, hedeflerindeki belirli devlet yetkililerine yönelik ortak bir saldırıyı koordine ettiğini aktararak, şu değerlendirmede bulundu: